Camisola de Michael Jordan nos Bulls leiloada por 10,1 milhões de euros

Uma camisola usada pela lenda do basquetebol Michael Jordan, na temporada 1997/1998, a última pelos Chicago Bulls na NBA, foi arrematada em leilão por 10,1 milhões de euros, uma verba recorde.

Segundo a casa nova-iorquina de leilões Sotheby's, a camisola do antigo basquetebolista norte-americano Michael Jordan, atualmente com 59 anos, estava avaliada entre três a cinco milhões de euros, mas foi leiloada por mais do dobro desse valor.

"É um novo recorde por uma camisola de basquetebol em leilão, novo máximo por um artigo desportivo clássico e o mais valioso bem associado a Michael Jordan", referiu a Sotheby's, em comunicado.

Antes, a Sotheby's vendeu, em maio, uma camisola da Argentina vestida pela lenda Diego Maradona, quando eliminou a Inglaterra em 1986 com dois dos mais famosos golos da história do futebol, por perto de 9,3 milhões de euros.

Michael Jordan é considerado um dos melhores jogadores da história do basquetebol, se não o melhor, e um dos grandes desportistas de sempre, tendo sido seis vezes campeão da NBA e duas vezes campeão olímpico, em Los Angeles 1984 e Barcelona 1992.