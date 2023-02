Camisola de Ronaldo rende milhares para ajudar a Turquia

Merih Demiral, antigo jogador do Sporting e companheiro de CR7 na Juventus, colocou em leilão a camisola assinada pelo astro português, numa tentativa de ajudar a Turquia a ultrapassar a crise depois do terramoto que assolou a nação.

O central internacional turco tem vindo a ser uma das vozes mais ativas, depois do desastre que bateu à porta da Turquia no início da segunda-feira passada.

Com o intuito de ajudar os compatriotas, o jogador formado no Sporting fez um primeiro leilão das camisolas de Ronaldo, Dybala e Bonucci que gerou cinco milhões de liras turcas (246 mil euros).

O comprador da camisola de Ronaldo foi a Ahlatci Holding e o dinheiro vai ser diretamente doado à Associação Ahbap para apoiar as vítimas do terramoto.

As camisolas em leilão pertencem à coleção de Demiral que já comunicou que as próximas a serem vendidas serão as de Álvaro Morata e de Antoine Griezmann.