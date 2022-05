Camisola que terá sido usada por Maradona vendida por mais de oito milhões de euros

A camisola que Diego Maradona terá utilizado no Mundial de 1986, na partida frente à Inglaterra onde marcou dois dos golos mais memoráveis da história do futebol, foi vendida por mais de oito milhões de euros.

Nos quartos de final do Campeonato do Mundo no Estádio Azteca, no México, Diego Maradona marcou dois golos icónicos para eliminar a Inglaterra da competição. O primeiro ficou conhecido por "Mão de Deus", quando o argentino introduziu a bola na baliza com a mão, num cabeceamento.

Na altura, Maradona descreveu o golo como "um pouco com a cabeça de Maradona, um pouco com a mão de Deus". Na mesma partida, "El Pibe" marcou o "golo do século" quando fintou quase toda a equipa da Inglaterra para dar a vitória à Argentina.

A camisola que terá utilizada pelo futebolista que faleceu em 2020 foi vendida em leilão por cerca de 8,4 milhões de euros. Segundo a Sotheby's, é o valor mais alto de venda de um elemento colecionável desportivo.

Uma filha de Maradona recusa aceitar a autenticidade da camisola.