Camisolas do Rio Ave vão ter nomes de profissionais de saúde

JN Ontem às 22:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogo deste domingo, entre Rio Ave e Paços de Ferreira, vai ter uma simbologia especial. Em vez dos habituais nomes dos jogadores nas camisolas, os vilacondenses vão utilizar referências a profissionais de saúde portugueses.

No jogo frente ao Paços de Ferreira, marcado para as 21 horas deste domingo, que marca o regresso dos vilacondenses e pacences à competição, as camisolas do Rio Ave vão representar um tributo a todos aqueles que entraram em campo no combate à Covid-19.

Dra. Joana Correia, bombeiro Paulo V. C. ou a enfermeira Margarida são três exemplos de nomes de profissionais que estão na linha da frente no combate ao covid-19 e que vão merecer o reconhecimento por parte do emblema vilacondense.