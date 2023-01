Camisolas icónicas do Braga vão estar em exposição

Iniciativa surge na sequência do 102.º aniversário do Sporting de Braga.

Os adeptos arsenalistas vão poder contemplar mais de 30 camisolas históricas do clube de coração. O Braga, em parceria com o Centro Comercial Braga Parque, vai realizar, a 29 de janeiro, a exposição "Camisolas com História", onde vão estar em exibição alguns dos mais icónicos equipamentos utilizados pelo emblema minhoto a partir da década de 1960.

A iniciativa surge no programa de celebração do 102.º aniversário do clube e, durante dez dias, os adeptos poderão ver 30 camisolas que marcaram o passado e o presente do Braga. A exposição vai decorrer no piso 1 do Centro Comercial Braga Parque. Os adeptos interessados em conhecer um pouco mais da história dos guerreiros poderão ver a exposição entre as 10 e as 23 horas, em dias úteis e fins de semana.