Camp Nou "chama" por Lionel Messi durante o jogo do Barcelona

Os adeptos presentes no Camp Nou gritaram o nome de Lionel Messi no minuto 10 do Barcelona-Girona. O internacional argentino termina contrato com o PSG em junho.

Quando se atingiu o minuto 10 do jogo entre o Barcelona e o Girona, esta segunda-feira, a contar para a Liga espanhola, o Camp Nou gritou em uníssono o nome de Lionel Messi, em alusão à camisola que o campeão do mundo vestia nos "culés" quando deixou a Catalunha.

O internacional argentino, de 35 anos, formou-se no Barça, clube que representou até 2021, quando saiu para o PSG.

Messi termina contrato com o campeão francês em junho e os adeptos do clube catalão acreditam no regresso do craque, possibilidade que vem sendo discutida nas últimas semanas.