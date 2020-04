Camp Nou funciona como ponto de recolha para ensaio clínico

JN/Agências Hoje às 17:15 Facebook

As instalações do Camp Nou, estádio do Barcelona, funcionam desde esta quinta-feira como um ponto de recolha de amostras para um ensaio clínico, no âmbito de luta contra a pandemia de Covid-19.

As instalações de Camp Nou serão utilizadas para recolhas de amostras pela Fundação de Luta Contra a Sida e Doenças Infecciosas, com vista a um ensaio clínico destinado a comprovar a eficácia de uma combinação de medicamentos limitadora da transmissão da Covid-19.

De acordo com a informação publicada pelo Barcelona no sítio oficial na Internet, o estádio do clube catalão é o quarto recinto da região a funcionar como ponto de recolha de amostras para o estudo e o que tem maior capacidade.