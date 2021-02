Campanha contra Vieira espalha mensagens em todo o país

JN Hoje às 14:29 Facebook

Centenas de panfletos com a mensagem "Benfica das vendas", uma imagem do fundador do Benfica Cosme Damião vendado e a hashtag #ruavieira foram espalhados em Lisboa e Porto, numa ação organizada de protesto contra o líder da SAD dos encarnados.

Sexta-feira à noite, várias tarjas de protesto foram também colocadas em casas do Benfica, como a de Espinho, e surgiram ameaças de morte a Vieira nas imediações do Estádio da Luz. Há pouco mais de uma semana, Rui Costa foi o alvo de protestos com mensagens colocadas junto ao estádio.