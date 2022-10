Campanha de fair-play vale Prémio Marketing e Comunicação ao Braga

JN Hoje às 18:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Braguistas foram distinguidos pela Liga de Clubes pela campanha de antevisão ao dérbi com o V. Guimarães.

A Liga de Clubes distinguiu o Sporting de Braga com o Prémio Marketing e Comunicação referente ao mês de setembro.

Na origem da distinção está, de acordo com a Liga, "a campanha de antevisão ao dérbi frente ao Vitória SC, relativo à 5.ª jornada da Liga, inserida numa estratégia global de promoção do fair-play por parte do emblema bracarense".

PUB

Alexandre Carvalho, diretor de comunicação dos "gverreiros", realçou a importância desta distinção, partilhando-a "com toda a equipa de Comunicação e de Marketing, que são brilhantes naquilo que fazem e no acompanhamento do crescimento do SC Braga nos últimos 20 anos".

Alexandre Carvalho salientou "a relevância do trabalho das estruturas de comunicação na questão da valorização do produto", sobretudo "num dos principais campeonatos da Europa" e numa competição "formadora de talento" e sublinhou que "não há grandes clubes sem grandes rivais". "Não existe nenhum campeonato que seja valorizado apenas com um clube. Têm de existir adversários e rivais no bom sentido da palavra, porque só assim é que as vitórias e as conquistas são valorizadas", explicou.