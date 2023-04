Campeã do mundo dos 3000 obstáculos suspensa por doping

JN/Agências Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A atleta cazaque Norah Jeruto, campeã do mundo nos 3.000 metros obstáculos, foi suspensa provisoriamente por anomalias no passaporte biológico, anunciou, esta sexta-feira, a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU).

Jeruto, que nasceu no Quénia e detém a nacionalidade do Cazaquistão, responde neste processo pelo uso de substância ou método ilícito, revelou a AIU, que investiga casos de doping no atletismo.

Em causa está, de acordo com a AIU, os dados recolhidos no passaporte biológico da atleta, de 27 anos, que fica impedida de competir enquanto decorrer o processo.

PUB

Jeruto sagrou-se campeã africana em 2016 e da Liga de Diamante em 2021, em ambos os casos em representação do Quénia.

Naturalizou-se, depois, cazaque, falhando os Jogos Olímpicos Tóquio2020, devido a esse processo, tendo, no ano passado, conquistado a primeira medalha de ouro em Mundiais de atletismo para o país do centro asiático em Oregon2022.

Na altura, em Eugene, bateu o recorde dos Campeonatos do Mundo, em 08.53,02 minutos, a terceira melhor marca da história, impondo-se às etíopes Werkuha Getachew e Mekides Abebe, segunda e terceira classificadas, respetivamente.