Campeã europeia Teresa Bonvalot vence o Caparica Surf Fest

A portuguesa Teresa ​​​​​​​Bonvalot venceu hoje o Caparica Surf Fest, prova do circuito europeu de qualificação da Liga Mundial de Surf, que decorre na Costa de Caparica.

Na Praia do Paraíso, a recém-consagrada campeã europeia foi a mais forte nos momentos decisivos, conseguindo 14,70 (7,17 + 7,53) ante a francesa Maud le Car, que se ficou pelos 14,03 (7,40 + 6,63).

A surfista olímpica portuguesa, de 22 anos, tinha afastado, na meia-final, a compatriota Yolanda Hopkins com 15,33 pontos contra 7,94 da companheira em Tóquio2020.

A outra meia-final, entre gaulesas, foi bem mais apertada, com Maud le Car e impor-se, com 13,33 pontos, a Vahine Fierro, com 13,06.

Teresa Bonvalot tinha afastado nos quartos a espanhola Ariane Ochoa.

A partir de maio, a bicampeã europeia júnior (2016 e 2017) vai participar nas Challenger Series, onde vai atacar as vagas de qualificação para o circuito mundial de 2023.

Duas outras portuguesas tinham atingido os quartos de final na Caparica, nomeadamente Mafalda Lopes, que não conseguiu superar Yolanda Hopkins (16,33 contra 14,17), e a campeã nacional Francisca Vaselko, que caiu ante Maud le Car, que avançou para as 'meias' com vantagem de 13,93 contra 10,34.

No quadro masculino, Nuno Perloiro foi o único de um sexteto de portugueses na ronda de 32 a conseguir chegar aos melhores 16, contudo, no terceiro 'heat', ficou-se por 12,70, insuficientes para avançar para os 'quartos' ante o marroquino Boukhiam (13,50) e o francês Fontaine (13.17).

Pedro Henrique, Afonso Antunes, Vasco Ribeiro, Joaquim Chaves e Guilherme Fonseca ficaram pelo caminho.

A final da prova masculina foi ganha pelo francês Maxime Huscenot, que somou 18,34 pontos (9,57 e 8,77) e bateu o brasileiro Lucas Silveira, que ficou nos 13,77 (7,00 e 6,77).

O Caparica Surf Fest conta com uma prova de qualificação masculina de 3.000 pontos e uma prova de qualificação feminina de 1.000 pontos.