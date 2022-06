Campeã França tropeça na Áustria e está em apuros

Rui Almeida Santos Hoje às 22:27 Facebook

Gauleses resgatam empate mas são últimos do grupo A1, liderado pela Dinamarca, que perdeu com a Croácia

Campeã em título da Liga das Nações, a seleção francesa continua em dificuldades no grupo A1 de qualificação para a fase final. Com a superestrela Kylian Mbappé no banco, os gauleses chegaram ao intervalo do duelo com a Áustria em desvantagem, valeu o golo de Andreas Weimann, aos 37 minutos. Mbappé entrou para a última meia hora e assinou o tento do empate, perto do fim.

Os franceses são últimos do grupo A1, que continua a ser liderado pela Dinamarca, pese embora a derrota de ontem na receção à Croácia, por 1-0. O único golo do encontro foi apontado por Pasalic, aos 69 minutos.

Outros grupos

Com uma reviravolta consumada pelo bis de Solomon, durante a segunda parte, Israel bateu a Albânia (2-1) e assumiu o comando do grupo B2. Pelos albaneses marcou Broja, de grande penalidade, a fechar o primeiro tempo.

Na Liga C, o Cazaquistão segurou a liderança isolada do grupo C3 ao empatar, na Bielorrúsia, a uma bola. Aymbetov adiantou os cazaques aos 13 minutos, mas Malkevich repôs a igualdade nos instantes finais. No Azerbaijão, Vladimir Weiss saltou do banco para decidir o encontro em favor da Eslováquia (1-0), que se isolou na segunda posição.

A Letónia alargou a vantagem no topo do grupo D1 após ter vencido na Moldávia por 4-2. Gutkovskis e Ikaunieks bisaram pelos letões, que viraram uma desvantagem madrugadora no resultado. Para a mesma série, Andorra derrotou o Liechtenstein, por 2-1, e encostou aos moldavos no segundo posto.