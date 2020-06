Campeã francesa de escalada morre aos 16 anos após queda de 150 metros

JN/Agências Hoje às 00:09 Facebook

Luce Douady, a "jovem promessa da escalada francesa", morreu, este domingo, após cair de uma altura de 150 metros durante um passeio com amigos, na zona de Isère, nos Alpes franceses. A Federação Francesa de Montanha e Escalada (FFME) lamentou a morte da atleta de apenas 16 anos, campeã europeia e mundial da modalidade.

"É com muita tristeza que a comunidade de alpinistas recebeu, este domingo, a notícia da morte de um deles", escreveu a entidade, através de um comunicado divulgado online.

De acordo com o jornal francês "Le Dauphiné", Luce Douady morreu durante um passeio com um grupo de "sete ou oito amigos", enquanto atravessava um caminho complicado, equipado com um corrimão, entre duas áreas de escalada, próximo do penhasco Luisset.

"Luce era uma jovem atleta muito promissora na equipa de escalada francesa. Com apenas 16 anos, o futuro estava diante dela", escreveu a federação. A notícia abalou os colegas e treinadores de Luce, e em especial o clube Chambéry Escalade, do qual fazia parte a alpinista. No Facebook, a instituição admitiu "o vazio e a dor" pela perda da atleta e lembrou a "jovem cheia de energia, paixões e talentos".

Segundo a federação, Luce era uma atleta "brilhante em competição" e uma "amante de todas as facetas da escalada". Com apenas 16 anos, a jovem alpinista alcançou o 3.º lugar no Campeonato Europeu de Dificuldade e foi campeã no mundial de Bouldering da Juventude, em Itália.