Campeão AC Milan goleado em casa pelo Sassuolo

O campeão AC Milan, com Rafael Leão apenas na segunda parte, voltou a comprometer na Série A italiana de futebol, ao ser 'atropelado' em casa pelo Sassuolo, por 5-2, em jogo da 20.ª jornada da competição.

O avançado internacional português, na última época eleito o melhor jogador do campeonato, entrou no início da segunda parte, quando a equipa de Stefano Pioli já perdia por 3-1, com golos de Defrek (19 minutos), Frattesi (21) e Berardi (30).

O francês Giroud, que tinha feito o 2-1, aos 24 minutos, teve um golo anulado logo aos oito minutos, por indicação do videoárbitro (VAR).

A entrada de Rafael Leão acabou por não ter efeitos práticos, com o Sassuolo a praticamente 'fechar' o jogo no reatamento, com o 4-1 por Lauriente (47), de grande penalidade, e Matheus Henrique fez o 5-1, aos 79, antes de Origi ainda reduzir para 5-2, aos 81.

O resultado, no quarto jogo consecutivo sem vencer (duas derrotas e dois empates), deixa o AC Milan ainda em quarto lugar, com 38 pontos, mas com a possibilidade de ser ultrapassado ainda hoje por Lazio (37 pontos) e Roma (37).

A Lazio, quinta, recebe a Fiorentina (12.ª), enquanto a Roma, de Rui Patrício e José Mourinho, que é sexta, visita o líder Nápoles, de Mário Rui.

Já o Sassuolo teve um 'balão de oxigénio' na visita a Milão, depois de oito jogos sem vencer (seis derrotas e dois empates), desde 24 de outubro, e sobe ao 16.º lugar.