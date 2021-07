Campeão Benfica abre Liga com receção ao Ouriense

Susana Silva Hoje às 20:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O sorteio da edição 2021/22 da Liga Feminina realizado esta sexta-feira ditou que o Benfica, detentor do título, se estreie frente ao At. Ouriense, no arranque do campeonato agendado para 5 de setembro.

A Liga feminina é disputada por 16 clubes e está dividida em duas fases. Na primeira, as equipas dividem-se em duas séries (Norte e Sul) de oito clubes casa e jogam entre si uma vez.

Os quatro melhores classificados de cada série apuram-se para a fase de apuramento de campeão, enquanto as restantes oito disputam a fase de permanência, e jogam duas vezes entre si.

Na fase de descidas, os dois primeiros garantem automaticamente o lugar na edição seguinte da Liga e o último desce à 2.ª Divisão Nacional, que apura diretamente para o principal escalão o campeão. Os clubes do terceiro ao sétimo lugar vão discutir um play-off de três eliminatórias com o segundo e quarto posicionados do apuramento de campeão da 2.ª Divisão Nacional, com apenas o vencedor a garantir o lugar na Liga de 2022/23, que terá só 12 equipas.

Eis o calendário da 1.ª Fase da Liga Feminina:

Jornada 1 (5 de setembro)

Série Norte - Valadares Gaia-Varzim, Condeixa-Vilaverdense, Braga-Gil Vicente, C. Albergaria-Famalicão.

Série Sul - Torreense-Estoril, Benfica-At. Ouriense, Marítimo-Sporting, Atlético-Amora.

Jornada2 (26 de setembro)

Série Norte - Varzim-C. Albergaria, Vilaverdense-Valadares Gaia, Gil Vicente-Condeixa, Famalicão-Braga.

Série Sul - Estoril-Atlético, At. Ouriense-Torreense, Sporting-Benfica, Amora-Marítimo.

PUB

Jornada 3 (3 de outubro)

Série Norte - Varzim-Vilaverdense, Valadares Gaia-Gil Vicente, Condeixa-Famalicão, C. Albergaria-Braga.

Série Sul - Estoril-At. Ouriense, Torreense-Sporting, Benfica-Amora, Atlético-Marítimo.

Jornada 4 (10 de outubro)

Série Norte - Vilaverdense-C. Albergaria, Gil Vicente-Varzim, Famalicão-Valadares Gaia, Braga-Condeixa.

Série Sul - At. Ouriense-Atlético, Sporting-Estoril, Amora-Torreense, Marítimo-Benfica.

Jornada 5 (31 de outubro)

Série Norte - Vilaverdense-Gil Vicente, Varzim-Famalicão, Valadares Gaia-Braga, C. Albergaria-Condeixa.

Série Sul - At. Ouriense-Sporting, Estoril-Amora, Torreense-Marítimo, Atlético-Benfica.

Jornada 6 (7 de novembro)

Série Norte - C. Albergaria-Gil Vicente, Famalicão-Vilaverdense, Braga-Varzim, Condeixa-Valadares Gaia.

Série Sul - Atlético-Sporting, Amora-At. Ouriense, Marítimo-Estoril, Benfica-Torreense.

Jornada 7 (14 de novembro)

Série Norte - Gil Vicente-Famalicão, Vilaverdense-Braga, Varzim-Condeixa, Valadares Gaia-C. Albergaria.

Série Sul - Sporting-Amora, At. Ouriense-Marítimo, Estoril-Benfica, Torreense-Atlético.