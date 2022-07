Campeão Benfica recebe Académica a abrir campeonato de sub-19

Susana Silva Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica, vencedor da edição 2021/22 do Campeonato Nacional de Sub-19 da 1.ª Divisão, inicia a defesa do título com uma receção à Académica, em jogo da Série Sul agendado para o dia 6 de agosto.

O Sporting também começa aprova em casa, frente ao Marítimo. Já na Série Norte, o F. C. Porto desloca-se a Paços de Ferreira na ronda inaugural, que terá como jogo de destaque o dérbi minhoto entre Braga e Vitória de Guimarães, na cidade dos Arcebispos.

A primeira fase, composta por 24 clubes divididos por duas séries (Norte e Sul), arranca já no próximo dia 6 de agosto e encerra a 28 de janeiro de 2023.

Na segunda fase, que principia a 11 de fevereiro e termina a 17 de maio, os quatro primeiros classificados de cada grupo seguem para a fase de apuramento de campeão e as restantes 16 equipas são divididas por duas séries na fase de descidas, sendo que são despromovidos à 2.ª Divisão os três últimos classificados de cada.

Eis o calendário do Campeonato Nacional de Sub-19 da 1.ª Divisão:

Jornada 1 (6 de agosto)

Série Norte

Tondela-Gil Vicente

Rio Ave-Boavista

Famalicão-Gondomar

Braga-V. Guimarães

Anadia-Vizela

P. Ferreira-F. C. Porto

Série Sul

Benfica-Académica

Belenenses-Nacional

Casa Pia-Alverca

Torreense-Vilafranquense

Estoril-V. Setúbal

Sporting-Marítimo

Jornada 2 (13 de agosto)

Série Norte

Gil Vicente-P. Ferreira

Boavista-Tondela

Gondomar-Rio Ave

V. Guimarães-Famalicão

Vizela-Braga

F. C. Porto-Anadia

Série Sul

Académica-Sporting

Nacional-Benfica

Alverca-Belenenses

Vilafranquense-Casa Pia

V. Setúbal-Torreense

Marítimo-Estoril

PUB

Jornada 3 (20 de agosto)

Série Norte

Gil Vicente-Boavista

Tondela-Gondomar

Rio Ave-V. Guimarães

Famalicão-Vizela

Braga-F. C. Porto

P. Ferreira-Anadia

Série Sul

Académica-Nacional

Benfica-Alverca

Belenenses-Vilafranquense

Casa Pia-V. Setúbal

Torreense-Marítimo

Sporting-Estoril

Jornada 4 (27 de agosto)

Série Norte

Boavista-P. Ferreira

Gondomar-Gil Vicente

V. Guimarães-Tondela

Vizela-Rio Ave

F. C. Porto-Famalicão

Anadia-Braga

Série Sul

Nacional-Sporting

Alverca-Académica

Vilafranquense-Benfica

V. Setúbal-Belenenses

Marítimo-Casa Pia

Estoril-Torreense

Jornada 5 (3 de setembro)

Série Norte

Boavista-Gondomar

Gil Vicente-V. Guimarães

Tondela-Vizela

Rio Ave-F. C. Porto

Famalicão-Anadia

P. Ferreira-Braga

Série Sul

Nacional-Alverca

Académica-Vilafranquense

Benfica-V. Setúbal

Belenenses-Marítimo

Casa Pia-Estoril

Sporting-Torreense

Jornada 6 (10 de setembro)

Série Norte

Gondomar-P. Ferreira

V. Guimarães-Boavista

Vizela-Gil Vicente

F. C. Porto-Tondela

Anadia-Rio Ave

Braga-Famalicão

Série Sul

Alverca-Sporting

Vilafranquense-Nacional

V. Setúbal-Académica

Marítimo-Benfica

Estoril-Belenenses

Torreense-Casa Pia

Jornada 7 (17 de setembro)

Série Norte

Gondomar-V. Guimarães

Boavista-Vizela

Gil Vicente-F. C. Porto

Tondela-Anadia

Rio Ave-Braga

P. Ferreira-Famalicão

Série Sul

Alverca-Vilafranquense

Nacional-V. Setúbal

Académica-Marítimo

Benfica-Estoril

Belenenses-Torreense

Sporting-Casa Pia

Jornada 8 (1 de outubro)

Série Norte

V. Guimarães-P. Ferreira

Vizela-Gondomar

F. C. Porto-Boavista

Anadia-Gil Vicente

Braga-Tondela

Famalicão-Rio Ave

Série Sul

Vilafranquense-Sporting

V. Setúbal-Alverca

Marítimo-Nacional

Estoril-Académica

Torreense-Benfica

Casa Pia-Belenenses

Jornada 9 (8 de outubro)

Série Norte

V. Guimarães-Vizela

Gondomar-F. C. Porto

Boavista-Anadia

Gil Vicente-Braga

Tondela-Famalicão

P. Ferreira-Rio Ave

Série Sul

Vilafranquense-V. Setúbal

Alverca-Marítimo

Nacional-Estoril

Académica-Torreense

Benfica-Casa Pia

Sporting-Belenenses

Jornada 10 (15 de outubro)

Série Norte

P. Ferreira-Vizela

F. C. Porto-V. Guimarães

Anadia-Gondomar

Braga-Boavista

Famalicão-Gil Vicente

Rio Ave-Tondela

Série Sul

Sporting-V. Setúbal

Marítimo-Vilafranquense

Estoril-Alverca

Torreense-Nacional

Casa Pia-Académica

Belenenses-Benfica

Jornada 11 (22 de outubro)

Série Norte

Vizela-F. C. Porto

V. Guimarães-Anadia

Gondomar-Braga

Boavista-Famalicão

Gil Vicente-Rio Ave

Tondela-P. Ferreira

Série Sul

V. Setúbal-Marítimo

Vilafranquense-Estoril

Alverca-Torreense

Nacional-Casa Pia

Académica-Belenenses

Benfica-Sporting

Jornada 12 (29 de outubro)

Série Norte

Gil Vicente-Tondela

Boavista-Rio Ave

Gondomar-Famalicão

V. Guimarães-Braga

Vizela-Anadia

F. C. Porto-P. Ferreira

Série Sul

Académica-Benfica

Nacional-Belenenses

Alverca-Casa Pia

Vilafranquense-Torreense

V. Setúbal-Estoril

Marítimo-Sporting

Jornada 13 (5 de novembro)

Série Norte

P. Ferreira-Gil Vicente

Tondela-Boavista

Rio Ave-Gondomar

Famalicão-V. Guimarães

Braga-Vizela

Anadia-F. C. Porto

Série Sul

Sporting-Académica

Benfica-Nacional

Belenenses-Alverca

Casa Pia-Vilafranquense

Torreense-V. Setúbal

Estoril-Marítimo

Jornada 14 (12 de novembro)

Série Norte

Boavista-Gil Vicente

Gondomar-Tondela

V. Guimarães-Rio Ave

Vizela-Famalicão

F. C. Porto-Braga

Anadia-P. Ferreira

Série Sul

Nacional-Académica

Alverca-Benfica

Vilafranquense-Belenenses

V. Setúbal-Casa Pia

Marítimo-Torreense

Estoril-Sporting

Jornada 15 (19 de novembro)

Série Norte

P. Ferreira-Boavista

Gil Vicente-Gondomar

Tondela-V. Guimarães

Rio Ave-Vizela

Famalicão-F. C. Porto

Braga-Anadia

Série Sul

Sporting-Nacional

Académica-Alverca

Benfica-Vilafranquense

Belenenses-V. Setúbal

Casa Pia-Marítimo

Torreense-Estoril

Jornada 16 (4 de dezembro)

Série Norte

Gondomar-Boavista

V. Guimarães-Gil Vicente

Vizela-Tondela

F. C. Porto-Rio Ave

Anadia-Famalicão

Braga-P. Ferreira

Série Sul

Alverca-Nacional

Vilafranquense-Académica

V. Setúbal-Benfica

Marítimo-Belenenses

Estoril-Casa Pia

Torreense-Sporting

Jornada 17 ( 8 de dezembro)

Série Norte

P. Ferreira-Gondomar

Boavista-V. Guimarães

Gil Vicente-Vizela

Tondela-F. C. Porto

Rio Ave-Anadia

Famalicão-Braga

Série Sul

Sporting-Alverca

Nacional-Vilafranquense

Académica-V. Setúbal

Benfica-Marítimo

Belenenses-Estoril

Casa Pia-Torreense

Jornada 18 (17 de dezembro)

Série Norte

V. Guimarães-Gondomar

Vizela-Boavista

F. C. Porto-Gil Vicente

Anadia-Tondela

Braga-Rio Ave

Famalicão-P. Ferreira

Série Sul

Vilafranquense-Alverca

V. Setúbal-Nacional

Marítimo-Académica

Estoril-Benfica

Torreense-Belenenses

Casa Pia-Sporting

Jornada 19 (7 de janeiro)

Série Norte

P. Ferreira-V. Guimarães

Gondomar-Vizela

Boavista-F. C. Porto

Gil Vicente-Anadia

Tondela-Braga

Rio Ave-Famalicão

Série Sul

Sporting-Vilafranquense

Alverca-V. Setúbal

Nacional-Marítimo

Académica-Estoril

Benfica-Torreense

Belenenses-Casa Pia

Jornada 20 ( 14 de janeiro)

Série Norte

Vizela-V. Guimarães

F. C. Porto-Gondomar

Anadia-Boavista

Braga-Gil Vicente

Famalicão-Tondela

Rio Ave-P. Ferreira

Série Sul

V. Setúbal-Vilafranquense

Marítimo-Alverca

Estoril-Nacional

Torreense-Académica

Casa Pia-Benfica

Belenenses-Sporting

Jornada 21 (21 de janeiro)

Série Norte

Vizela-P. Ferreira

V. Guimarães-F. C. Porto

Gondomar-Anadia

Boavista-Braga

Gil Vicente-Famalicão

Tondela-Rio Ave

Série Sul

V. Setúbal-Sporting

Vilafranquense-Marítimo

Alverca-Estoril

Nacional-Torreense

Académica-Casa Pia

Benfica-Belenenses

Jornada 22 (28 de janeiro)

Série Norte

F. C. Porto-Vizela

Anadia-V. Guimarães

Braga-Gondomar

Famalicão-Boavista

Rio Ave-Gil Vicente

P. Ferreira-Tondela

Série Sul

Marítimo-V. Setúbal

Estoril-Vilafranquense

Torreense-Alverca

Casa Pia-Nacional

Belenenses-Académica

Sporting-Benfica