Campeão dos bons costumes continua de pé no acelerador

Vasco Samouco Hoje às 22:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves dão a nona vitória aos leões na Liga. Sporting segue colado à liderança e dá continuidade aos bons sinais europeus. Paços só incomodou na primeira parte

O leão continua ligado à corrente e o embalo europeu teve continuidade na fria Capital do Móvel, mesmo sem todos os holofotes da Liga dos Campeões. Os temores de Ruben Amorim não se confirmaram. A nona vitória na Liga mantém o campeão agrafado ao primeiro lugar e, não menos importante, também deixa perceber que tem gás para conciliar a exigência da defesa do título com as aventuras europeias. Gonçalo Inácio abriu o caminho, Pedro Gonçalves picou ponto e o Paços de Ferreira não levou nada de um duelo que só conseguiu equilibrar durante a primeira parte.

Amorim adivinhou. Os pacenses tinham a lição melhor estudada do que o Besiktas, mas isso ainda demorou uma dezena de minutos a perceber. O Sporting entrou de prego a fundo, encurralou o jogo no meio-campo ofensivo e podia ter festejado não fossem duas boas defesas de André Ferreira, a remates de Coates e Ricardo Esgaio. Depois, sim, equilíbrio em toda a linha. O Paços tornou-se mais eficaz na pressão, conseguiu fazer mais de três passes seguidos, chegou-se à área de Adán e com isso tirou ímpeto ao leão, incapaz de encontrar Sarabia e Pedro Gonçalves em posições favoráveis. Com o meio congestionado, sobrava, claro, espaço nos flancos, principalmente no esquerdo, só que as incursões e os cruzamentos de Nuno Santos não tiveram continuidade.

Do intervalo veio um Sporting outra vez espevitado e logo com o golo que mudaria tudo. Fórmula velha (canto para Coates), o resultado do costume, com Gonçalo Inácio a finalizar um desvio do patrão uruguaio. O Paços ainda esperneou, mas já não foi capaz de incomodar por aí além e, por falar em costumes antigos, pior ficou depois de Pedro Gonçalves finalizar um passe de Esgaio. O 0-2 (69 minutos) acalmou os leões, que ainda perdoaram o terceiro golo, por Paulinho e Daniel Bragança. Seria demasiado para os castores.

Mais: Matheus Nunes esteve em bom plano, tal como Coates, um patrão. Pedro Gonçalves é infalível dentro da área e André Ferreira defendeu tudo o que podia.

Menos: Sarabia e Paulinho passaram ao lado do jogo e o avançado português ainda desperdiçou uma boa oportunidade. Pacenses acusaram o 0-1 em demasia.

Árbitro: Luís Godinho foi poupado nos cartões, mas para os dois lados. VAR chamado a intervir para anular, e bem, o que seria o 0-3. Arbitragem sem grandes reparos.

PUB

Veja o resumo do jogo: