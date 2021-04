Campeão europeu de hóquei em patins será português

João Pedro Campos Hoje às 22:04 Facebook

F. C. Porto, Oliveirense, Sporting e Benfica vão discutir o título europeu de hóquei em patins no fim de semana de 15 e 16 de maio, no Luso, Mealhada.

A última vaga na final four foi garantida pelo Benfica, com uma vitória categórica por 6-2 sobre o Barcelona, no último jogo da fase de grupos.

O jogo começou com um golo para cada lado, apontados por Lucas Ordonez e Sergi Panadero. Esperava-se um jogo disputado, mas o Benfica foi muito mais eficaz e foi para o intervalo a vencer por 3-1, com golos de Diogo Rafael e Gonçalo Pinto.

A receita manteve-se na segunda parte. O Barcelona desperdiçou muitas oportunidades, entre elas um livre direto e uma grande penalidade, e o Benfica mostrou-se mais eficaz. Sergi Aragones (numa grande jogada coletiva), Lucas Ordonez (de livre direto) e Gonçalo Pinto colocaram o marcador em 6-1.

O Barcelona ainda reduziu perto do fim, por Pablo Alvarez.

A Liga Europeia regressa a 15 e 16 de maio, com os jogos F. C. Porto-Oliveirense e Sporting-Benfica.