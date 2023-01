Campeão europeu Fabio Jakobsen presente na Volta ao Algarve

O ciclista neerlandês Fabio Jakobsen (Soudal/Quick Step) um dos corredores mais rápidos do mundo e tri-vencedor das últimas três etapas que terminaram em Lagos, volta a marcar presença na Volta ao Algarve que estará na estrada entre 15 e 19 do próximo mês de fevereiro.

De acordo com o especializado site "procyclingstats.com", o "Furacão de Heukelum", como é conhecido no meio velocipédico, inicia a temporada de 2023 na Volta a San Juan na Argentina, rumando depois a Portugal, onde pretende conseguir o feito inédito de vencer quatro etapas consecutivas no mesmo local.

O Campeão da Europa de Estrada em título, de 26 anos, foi o vencedor das etapas iniciais da ronda algarvia de 2019, 2020 e 2022, que ligaram Portimão a Lagos, tendo sido também o primeiro camisola amarela da prova. Com exceção de 2020, Jaboksen conquistou também a camisola verde, símbolo da Classificação por Pontos. O ano passado, após o terceiro triunfo na cidade lacobrigense, Jabobsen afirmou: "Amo Lagos. É a minha cidade da sorte em Portugal".

Profissional desde 2015, Fabio Jabobsen tem na sua carreira 52 vitórias, 13 das quais conquistadas o ano passado, entre elas ressaltam os triunfos em Lagos e Faro na Volta ao Algarve, da 1ª etapa do Tour de França com final em Nyborg, na Dinamarca, duas etapas na Volta à Catalunha (Espanha), uma no Paris-Nice (França) e o título de Campeão da Europa, conquistado no dia 14 de agosto em Munique (Alemanha).

Na página da Soudal/Quick Step é possível ler que as vitórias do "Furacão de Heukelum" fizeram com que este fosse "o velocista mais bem-sucedido do pelotão e contribuísse para o impressionante registo de vitórias (47) da equipa", acrescentando que Jaboksen "não pensa em parar, pois está determinado a manter-se entre os mais rápidos do mundo na sua sexta temporada na equipa", justificam a esquadra de Patrick Lefevere, onde até ao ano passado esteve o português Ricardo Scheidecker, com um dos braços direitos do manager belga.

Em 2021, o velocista da Quick Step também esteve na Volta ao Algarve, não ganhando qualquer etapa, nesse ano correu-se a tirada Lagos-Portimão, uma vez que era a segunda competição por etapas que corria depois da violenta queda na primeira etapa da Volta à Polónia, disputada a 14 de agosto de 2020, quando no sprint foi empurrado pelo seu compatriota Dylan Groenewegen (Jumbo/Visma), que ganhou a etapa. O ciclista foi desclassificado e expulso da prova, tendo a vitória sido atribuída ao então Campeão da Holanda de Estrada.

Fabio Jakobsen foi colocado em coma induzido e lutou pela vida durante vários dias, tendo voltado a sorrir com os triunfos quase um ano depois, quando no dia 21 de julho venceu a 1ª etapa do Tour de Wallonie (Bélgica). No mês seguinte na Vuelta à Espanha o "Furacão de Heukelum" conseguiria três vitórias em etapas na Geral por Pontos