Campeão F. C. Porto arranca campeonato em Águas Santas

Susana Silva Hoje às 20:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O tricampeão F. C. Porto inicia a defesa do título nacional de andebol com uma deslocação ao recinto do Águas Santas, numa jornada inaugural agendada para 17 de setembro, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, na sede da federação, em Lisboa.

Já o Sporting, segundo da época passada e vencedor da Taça de Portugal, defronta, fora de portas, o Vitória de Setúbal, enquanto o Benfica, que conquistou a Liga Europeia, recebe o ADA Maia.

O primeiro clássico está agendado para 12 de novembro, à oitava jornada, com o dragão a receber a águia. Duas rondas depois, a 26 de novembro, os azuis e brancos deslocam-se ao pavilhão João Rocha para defrontarem os leões.

A 10 de dezembro realiza-se o dérbi Benfica-Sporting, da 12.º jornada.. Na segunda volta os jogos entre os três grandes disputam-se a 22 de abril, e 13 e 27 de maio.

O campeonato nacional da 1.ª Divisão termina a 3 de junho.

Eis o calendário completo da edição 2022/23 da 1.ª Divisão Nacional de andebol:

Jornada 1 (17 de setembro)

Ac. Viseu-G. Santo Tirso

Avanca-Póvoa AC

F. C. Gaia-ABC

Madeira SAD-Belenenses

V. Setúbal-Sporting

Benfica-ADA Maia

Águas Santas-F. C. Porto



Jornada 2 (24 de setembro)

G. Santo Tirso-Benfica

Póvoa AC-Ac. Viseu

ABC-Avanca

Belenenses-Águas Santas

Sporting-Madeira SAD

ADA Maia-V. Setúbal

F. C. Porto-F. C. Gaia



Jornada 3 (01 de outubro)

G. Santo Tirso-Póvoa AC

Ac. Viseu-ABC

Avanca-F. C. Porto

Águas Santas-Sporting

Madeira SAD-ADA Maia

Benfica-V. Setúbal

F. C. Gaia-Belenenses



Jornada 4 (08 de outubro)

Póvoa AC-Benfica

ABC-G. Santo Tirso

F. C. Porto-Ac. Viseu

Sporting-F. C. Gaia

ADA Maia-Águas Santas

V. Setúbal-Madeira SAD

Belenenses-Avanca



Jornada 5 (22 de outubro)

Póvoa AC-ABC

G. Santo Tirso-F. C. Porto

Ac. Viseu-Belenenses

F. C. Gaia-ADA Maia

Águas Santas-V. Setúbal

Benfica-Madeira SAD

Avanca-Sporting



Jornada 6 (29 de outubro)

ABC-Benfica

F. C. Porto-Póvoa AC

Belenenses-G. Santo Tirso

ADA Maia-Avanca

V. Setúbal-F. C. Gaia

Madeira SAD-Águas Santas

Sporting-Ac. Viseu



Jornada 7 (05 de novembro)

ABC-F. C. Porto

Póvoa AC-Belenenses

G. Santo Tirso-Sporting

Avanca-V. Setúbal

F. C. Gaia-Madeira SAD

Benfica-Águas Santas

Ac. Viseu-ADA Maia



Jornada 8 (12 de novembro)

F. C. Porto-Benfica

Belenenses-ABC

Sporting-Póvoa AC

V. Setúbal-Ac. Viseu

Madeira SAD-Avanca

Águas Santas-F. C. Gaia

ADA Maia-G. Santo Tirso



Jornada 9 (19 de novembro)

F. C. Porto-Belenenses

ABC-Sporting

Póvoa AC-ADA Maia

Ac. Viseu-Madeira SAD

Avanca-Águas Santas

Benfica-F. C. Gaia

G. Santo Tirso-V. Setúbal



Jornada 10 (26 de novembro)

Belenenses-Benfica

Sporting-F. C. Porto

ADA Maia-ABC

Madeira SAD-G. Santo Tirso

Águas Santas-Ac. Viseu

F. C. Gaia-Avanca

V. Setúbal-Póvoa AC



Jornada 11 (03 de dezembro)

Belenenses-Sporting

F. C. Porto-ADA Maia

ABC-V. Setúbal

G. Santo Tirso-Águas Santas

Ac. Viseu-F. C. Gaia

Benfica-Avanca

Póvoa AC-Madeira SAD



Jornada 12 (10 de dezembro)

Benfica-Sporting

ADA Maia-Belenenses

V. Setúbal-F. C. Porto

Águas Santas-Póvoa AC

F. C. Gaia-G. Santo Tirso

Avanca-Ac. Viseu

Madeira SAD-ABC



Jornada 13 (17 de dezembro)

Sporting-ADA Maia

Belenenses-V. Setúbal

F. C. Porto-Madeira SAD

Póvoa AC-F. C. Gaia

G. Santo Tirso-Avanca

Ac. Viseu-Benfica

ABC-Águas Santas



Jornada 14 (11 de fevereiro)

G. Santo Tirso-Ac. Viseu

Póvoa AC-Avanca

ABC-F. C. Gaia

Belenenses-Madeira SAD

Sporting-V. Setúbal

ADA Maia-Benfica

F. C. Porto-Águas Santas



Jornada 15 (18 de fevereiro)

Benfica-G. Santo Tirso

Ac. Viseu-Póvoa AC

Avanca-ABC

Águas Santas-Belenenses

Madeira SAD-Sporting

V. Setúbal-ADA Maia

F. C. Gaia-F. C. Porto



Jornada 16 (25 de fevereiro)

Póvoa AC-G. Santo Tirso

ABC-Ac. Viseu

F. C. Porto-Avanca

Sporting-Águas Santas

ADA Maia-Madeira SAD

V. Setúbal-Benfica

Belenenses-F. C. Gaia



Jornada 17 (18 de março)

Benfica-Póvoa AC

G. Santo Tirso-ABC

Ac. Viseu-F. C. Porto

F. C. Gaia-Sporting

Águas Santas-ADA Maia

Madeira SAD-V. Setúbal

Avanca-Belenenses



Jornada 18 (25 de março)

ABC-Póvoa AC

F. C. Porto-G. Santo Tirso

Belenenses-Ac. Viseu

ADA Maia-F. C. Gaia

V. Setúbal-Águas Santas

Madeira SAD-Benfica

Sporting-Avanca



Jornada 19 (01 de abril)

Benfica-ABC

Póvoa AC-F. C. Porto

G. Santo Tirso-Belenenses

Avanca-ADA Maia

F. C. Gaia-V. Setúbal

Águas Santas-Madeira SAD

Ac. Viseu-Sporting



Jornada 20 (15 de abril)

F. C. Porto-ABC

Belenenses-Póvoa AC

Sporting-G. Santo Tirso

V. Setúbal-Avanca

Madeira SAD-F. C. Gaia

Águas Santas-Benfica

ADA Maia-Ac. Viseu



Jornada 21 (22 abril)

Benfica-F. C. Porto

ABC-Belenenses

Póvoa AC-Sporting

Ac. Viseu-V. Setúbal

Avanca-Madeira SAD

F. C. Gaia-Águas Santas

G. Santo Tirso-ADA Maia



Jornada 22 (06 de maio)

Belenenses-F. C. Porto

Sporting-ABC

ADA Maia-Póvoa AC

Madeira SAD-Ac. Viseu

Águas Santas-Avanca

F. C. Gaia-Benfica

V. Setúbal-G. Santo Tirso



Jornada 23 (13 de maio)

Benfica-Belenenses

F. C. Porto-Sporting

ABC-ADA Maia

G. Santo Tirso-Madeira SAD

Ac. Viseu-Águas Santas

Avanca-F. C. Gaia

Póvoa AC-V. Setúbal



Jornada 24 (20 de maio)

Sporting-Belenenses

ADA Maia-F. C. Porto

V. Setúbal-ABC

Águas Santas-G. Santo Tirso

F. C. Gaia-Ac. Viseu

Avanca-Benfica

Madeira SAD-Póvoa AC



Jornada 25 (27 de maio)

Sporting-Benfica

Belenenses-ADA Maia

F. C. Porto-V. Setúbal

Póvoa AC-Águas Santas

G. Santo Tirso-F. C. Gaia

Ac. Viseu-Avanca

ABC-Madeira SAD



Jornada 26 (03 de junho)

ADA Maia-Sporting

V. Setúbal-Belenenses

Madeira SAD-F. C. Porto

F. C. Gaia-Póvoa AC

Avanca-G. Santo Tirso

Benfica-Ac. Viseu

Águas Santas-ABC