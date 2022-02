Campeão Pedroso recebe o Infesta na Taça

O sorteio da 4.ª eliminatória da Taça A. F. Porto ditou a receção do campeão, Pedroso, ao Infesta, em duelo de equipas da Divisão de Elite. A ronda, que vai ter lugar no 16 de março, destaca-se pela particularidade de não ter agendado dérbis. Com vários duelos de interesse, salienta-se o encontro onde o Vila (Elite), vai tentar quebrar a imbatibilidade do S. Lourenço do Douro, da Divisão de Honra.

Uma das curiosidades desta fase da prova é o facto de já não figurarem equipas da 2.ª Divisão. Entre as 36 equipas equipas que ainda podem destronar o Pedroso, pelo título de campeão, 20 são da Divisão de Elite (56%): Vila Caíz, Lousada, Pedras Rubras, Rebordosa, Padroense, Canidelo, Marco 09, Vila, Infesta, Pedroso, Perosinho, Aliados de Lordelo, Candal, Lixa, Freamunde, Nogueirense, Sousense, S. Pedro da Cova 1937, Ermesinde 1936 e Grijó. Os outros 16 emblemas em prova dividem-se entre Honra e 1.ª Divisão.

Eis o emparelhamento da 4.ª eliminatória:

Jogo 1: Vila Caiz vs CA Rio Tinto

Jogo 2: Lousada vs Pedras Rubras

Jog0 3: Nun´Alvares vs Rebordosa

Jogo 4: AC Milheirós vs Padroense

Jogo 5: Canidelo vs Penamaior

Jogo 6: Torrados vs Marco 09

Jogo 7: S. Lourenço Douro vs Vila

Jogo 8: Pedroso vs Infesta

Jogo 9: Aves 1930 vs Perafita

Jogo 10: Perosinho vs Inter Milheirós

Jogo 11: Candal vs Aliados Lordelo

Jogo 12: Leça Balio vs Lixa

Jogo 13: Castêlo Maia vs Freamunde

Jogo 14: Nogueirense vs Sousense

Jogo 15: S. Pedro da Cova 1937 vs Varziela

Jogo 16: Ermesinde vs Grijó

Aliança de Gandra à procura de treinador

O emblema de Paredes, atualmente no quarto lugar da fase de manutenção da Divisão de Elite (Série 3), chegou a acordo de rescisão com o treinador, Juvenal Brandão, e ainda não encontrou o substituto. O técnico, de 39 anos, estava no Aliança de Gandra desde 2020/21 e conseguiu o quinto lugar na fase regular da Elite, nesta temporada.