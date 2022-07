Campeão Real Madrid abre Liga espanhola em Almería

JN Hoje às 17:28 Facebook

A edição de 2022/23 da Liga espanhola arranca a 14 de agosto, com o campeão Real Madrid a iniciar a defesa do título com uma deslocação ao recinto do Almería.

Já o rival Barcelona abre o campeonato, em casa, frente ao Rayo Vallecano. O Atlético de Madrid, do português João Félix, defronta, fora de portas, o Getafe.

A Liga espanhola vai parar entre 10 de novembro e 31 de dezembro, devido à participação da selecção no Mundial2022, do Catar, e encerra a 4 de junho de 2023.

Eis o calendário da edição 2022/23 da Liga espanhola:

Jornada 1 (14 de agosto)

Osasuna - Sevilha

Celta - Espanhol

Valladolid - Villarreal

Barcelona - Rayo Vallecano

Cádiz - R. Sociedad

Valência - Girona

Almería - Real Madrid

Athletic Bilbau - Maiorca

Getafe - Atlético Madrid

Betis - Elche



Jornada 2 (21 de agosto)

Espanhol - Rayo Vallecano

Sevilha - Valladolid

Osasuna - Cádiz

Maiorca - Betis

Celta - Real Madrid

Athletic Bilbau - Valência

Atlético Madrid - Villarreal

R. Sociedad - Barcelona

Elche - Almería

Girona - Getafe



Jornada 3 (28 de agosto)

Girona - Celta

Betis - Osasuna

Elche - R. Sociedad

Rayo Vallecano- Maiorca

Almería - Sevilha

Getafe - Villarreal

Barcelona - Valladolid

Espanhol - Real Madrid

Cádiz - Athletic Bilbau

Valência - Atlético Madrid



Jornada 4 (04 de setembro)

Athletic Bilbau - Espanhol

Celta - Cádiz

Maiorca - Girona

Osasuna - Rayo Vallecano

Real Madrid - Betis

R. Sociedad - Atlético Madrid

Valladolid - Almería

Sevilha - Barcelona

Valência - Getafe

Villarreal - Elche



Jornada 5 (11 de setembro)

Almería - Osasuna

Atlético Madrid - Celta

Cádiz - Barcelona

Elche - Athletic Bilbau

Espanhol - Sevilha

Getafe - R. Sociedad

Girona - Valladolid

Rayo Vallecano- Valência

Betis - Villarreal

Real Madrid - Maiorca



Jornada 6 (18 de setembro)

Athletic Bilbau - Rayo Vallecano

Atlético Madrid - Real Madrid

Barcelona - Elche

Maiorca - Almería

Osasuna - Getafe

Betis - Girona

R. Sociedad - Espanhol

Valladolid - Cádiz

Valência - Celta

Villarreal - Sevilha



Jornada 7 (02 de outubro)

Athletic Bilbau - Almería

Celta - Betis

Cádiz - Villarreal

Espanhol - Valência

Getafe - Valladolid

Girona - R. Sociedad

Maiorca - Barcelona

Rayo Vallecano- Elche

Real Madrid - Osasuna

Sevilha - Atlético Madrid



Jornada 8 (09 de outubro)

Almería - Rayo Vallecano

Atlético Madrid - Girona

Barcelona - Celta

Cádiz - Espanhol

Elche - Maiorca

Getafe - Real Madrid

Osasuna - Valência

R. Sociedad - Villarreal

Valladolid - Betis

Sevilha - Athletic Bilbau



Jornada 9 (16 de outubro)

Athletic Bilbau - Atlético Madrid

Celta - R. Sociedad

Espanhol - Valladolid

Girona - Cádiz

Maiorca - Sevilha

Rayo Vallecano- Getafe

Betis - Almería

Real Madrid - Barcelona

Valência - Elche

Villarreal - Osasuna

Jornada 10 (19 de outubro)

Almería - Girona

Atlético Madrid - Rayo Vallecano

Barcelona - Villarreal

Cádiz - Betis

Elche - Real Madrid

Getafe - Athletic Bilbau

Osasuna - Espanhol

R. Sociedad - Maiorca

Valladolid - Celta

Sevilha - Valência

Jornada 11 (23 de outubro)

Barcelona - Athletic Bilbau

Celta - Getafe

Espanhol - Elche

Girona - Osasuna

Rayo Vallecano- Cádiz

Betis - Atlético Madrid

Real Madrid - Sevilha

Valladolid - R. Sociedad

Valência - Maiorca

Villarreal - Almería

Jornada 12 (30 de outubro)

Almería - Celta

Athletic Bilbau - Villarreal

Cádiz - Atlético Madrid

Elche - Getafe

Maiorca - Espanhol

Osasuna - Valladolid

Real Madrid - Girona

R. Sociedad - Betis

Sevilha - Rayo Vallecano

Valência - Barcelona

Jornada 13 (06 de novembro)

Atlético Madrid - Espanhol

Barcelona - Almería

Celta - Osasuna

Getafe - Cádiz

Girona - Athletic Bilbau

Rayo Vallecano- Real Madrid

Betis - Sevilha

R. Sociedad - Valência

Valladolid - Elche

Villarreal - Maiorca

Jornada 14 (09 de novembro)

Almería - Getafe

Athletic Bilbau - Valladolid

Elche - Girona

Espanhol - Villarreal

Maiorca - Atlético Madrid

Osasuna - Barcelona

Rayo Vallecano- Celta

Real Madrid - Cádiz

Sevilha - R. Sociedad

Valência - Betis

Jornada 15 (31 de dezembro)

Atlético Madrid - Elche

Barcelona - Espanhol

Celta - Sevilha

Cádiz - Almería

Getafe - Maiorca

Girona - Rayo Vallecano

Betis - Athletic Bilbau

R. Sociedad - Osasuna

Valladolid - Real Madrid

Villarreal - Valência

Jornada 16 (08 de janeiro)

Almería - R. Sociedad

Athletic Bilbau - Osasuna

Atlético Madrid - Barcelona

Elche - Celta

Espanhol - Girona

Maiorca - Valladolid

Rayo Vallecano- Betis

Sevilha - Getafe

Valência - Cádiz

Villarreal - Real Madrid

Jornada 17 (14 de janeiro)

Almería - Atlético Madrid

Celta - Villarreal

Cádiz - Elche

Getafe - Espanhol

Girona - Sevilha

Osasuna - Maiorca

Betis - Barcelona

Real Madrid - Valência

R. Sociedad - Athletic Bilbau

Valladolid - Rayo Vallecano

Jornada 18 (21 de janeiro)

Athletic Bilbau - Real Madrid

Atlético Madrid - Valladolid

Barcelona - Getafe

Elche - Osasuna

Espanhol - Betis

Maiorca - Celta

Rayo Vallecano- R. Sociedad

Sevilha - Cádiz

Valência - Almería

Villarreal - Girona

Jornada 19 (29 de janeiro)

Almería - Espanhol

Celta - Athletic Bilbau

Cádiz - Maiorca

Getafe - Betis

Girona - Barcelona

Osasuna - Atlético Madrid

Real Madrid - R. Sociedad

Valladolid - Valência

Sevilha - Elche

Villarreal - Rayo Vallecano

Jornada 20 (05 de fevereiro)

Athletic Bilbau - Cádiz

Atlético Madrid - Getafe

Barcelona - Sevilha

Elche - Villarreal

Espanhol - Osasuna

Girona - Valência

Maiorca - Real Madrid

Rayo Vallecano- Almería

Betis - Celta

R. Sociedad - Valladolid

Jornada 21 (12 de fevereiro)

Almería - Betis

Celta - Atlético Madrid

Cádiz - Girona

Espanhol - R. Sociedad

Getafe - Rayo Vallecano

Real Madrid - Elche

Valladolid - Osasuna

Sevilha - Maiorca

Valência - Athletic Bilbau

Villarreal - Barcelona

Jornada 22 (19 de fevereiro)

Atlético Madrid - Athletic Bilbau

Barcelona - Cádiz

Elche - Espanhol

Getafe - Valência

Girona - Almería

Maiorca - Villarreal

Osasuna - Real Madrid

Rayo Vallecano- Sevilha

Betis - Valladolid

R. Sociedad - Celta

Jornada 23 (26 de fevereiro)

Almería - Barcelona

Athletic Bilbau - Girona

Celta - Valladolid

Cádiz - Rayo Vallecano

Elche - Betis

Espanhol - Maiorca

Real Madrid - Atlético Madrid

Sevilha - Osasuna

Valência - R. Sociedad

Villarreal - Getafe

Jornada 24 (05 de março)

Almería - Villarreal

Atlético Madrid - Sevilha

Barcelona - Valência

Getafe - Girona

Maiorca - Elche

Osasuna - Celta

Rayo Vallecano- Athletic Bilbau

Betis - Real Madrid

R. Sociedad - Cádiz

Valladolid - Espanhol

Jornada 25 (12 de março)

Athletic Bilbau - Barcelona

Celta - Rayo Vallecano

Cádiz - Getafe

Elche - Valladolid

Girona - Atlético Madrid

Maiorca - R. Sociedad

Real Madrid - Espanhol

Sevilha - Almería

Valência - Osasuna

Villarreal - Betis

Jornada 26 (19 de março)

Almería - Cádiz

Atlético Madrid - Valência

Barcelona - Real Madrid

Espanhol - Celta

Getafe - Sevilha

Osasuna - Villarreal

Rayo Vallecano- Girona

Betis - Maiorca

R. Sociedad - Elche

Valladolid - Athletic Bilbau

Jornada 27 (02 de abril)

Athletic Bilbau - Getafe

Atlético Madrid - Betis

Celta - Almería

Cádiz - Sevilha

Elche - Barcelona

Girona - Espanhol

Maiorca - Osasuna

Real Madrid - Valladolid

Valência - Rayo Vallecano

Villarreal - R. Sociedad

Jornada 28 (09 de abril)

Almería - Valência

Barcelona - Girona

Espanhol - Athletic Bilbau

Osasuna - Elche

Rayo Vallecano- Atlético Madrid

Betis - Cádiz

Real Madrid - Villarreal

R. Sociedad - Getafe

Valladolid - Maiorca

Sevilha - Celta

Jornada 29 (16 de abril)

Athletic Bilbau - R. Sociedad

Atlético Madrid - Almería

Celta - Maiorca

Cádiz - Real Madrid

Getafe - Barcelona

Girona - Elche

Rayo Vallecano- Osasuna

Betis - Espanhol

Valência - Sevilha

Villarreal - Valladolid

Jornada 30 (23 de abril)

Almería - Athletic Bilbau

Barcelona - Atlético Madrid

Elche - Valência

Espanhol - Cádiz

Maiorca - Getafe

Osasuna - Betis

Real Madrid - Celta

R. Sociedad - Rayo Vallecano

Valladolid - Girona

Sevilha - Villarreal

Jornada 31 (26 de abril)

Athletic Bilbau - Sevilha

Atlético Madrid - Maiorca

Celta - Elche

Cádiz - Osasuna

Getafe - Almería

Girona - Real Madrid

Rayo Vallecano- Barcelona

Betis - R. Sociedad

Valência - Valladolid

Villarreal - Espanhol

Jornada 32 (30 de abril)

Barcelona - Betis

Cádiz - Valência

Elche - Rayo Vallecano

Espanhol - Getafe

Maiorca - Athletic Bilbau

Osasuna - R. Sociedad

Real Madrid - Almería

Valladolid - Atlético Madrid

Sevilha - Girona

Villarreal - Celta

Jornada 33 (03 de maio)

Almería - Elche

Athletic Bilbau - Betis

Atlético Madrid - Cádiz

Barcelona - Osasuna

Getafe - Celta

Girona - Maiorca

Rayo Vallecano- Valladolid

R. Sociedad - Real Madrid

Sevilha - Espanhol

Valência - Villarreal

Jornada 34 (14 de maio)

Celta - Valência

Elche - Atlético Madrid

Espanhol - Barcelona

Maiorca - Cádiz

Osasuna - Almería

Betis - Rayo Vallecano

Real Madrid - Getafe

R. Sociedad - Girona

Valladolid - Sevilha

Villarreal - Athletic Bilbau

Jornada 35 (21 de maio)

Almería - Maiorca

Athletic Bilbau - Celta

Atlético Madrid - Osasuna

Barcelona - R. Sociedad

Cádiz - Valladolid

Getafe - Elche

Girona - Villarreal

Rayo Vallecano- Espanhol

Sevilha - Betis

Valência - Real Madrid

Jornada 36 (24 de maio)

Celta - Girona

Elche - Sevilha

Espanhol - Atlético Madrid

Maiorca - Valência

Osasuna - Athletic Bilbau

Betis - Getafe

Real Madrid - Rayo Vallecano

R. Sociedad - Almería

Valladolid - Barcelona

Villarreal - Cádiz

Jornada 37 (28 de maio)

Almería - Valladolid

Athletic Bilbau - Elche

Atlético Madrid - R. Sociedad

Barcelona - Maiorca

Cádiz - Celta

Getafe - Osasuna

Girona - Betis

Rayo Vallecano- Villarreal

Sevilha - Real Madrid

Valência - Espanhol

Jornada 38 (04 de junho)

Celta - Barcelona

Elche - Cádiz

Espanhol - Almería

Maiorca - Rayo Vallecano

Osasuna - Girona

Betis - Valência

Real Madrid - Athletic Bilbau

R. Sociedad - Sevilha

Valladolid - Getafe

Villarreal - Atlético Madrid