Campeão Real Madrid junta-se a Betis no topo da Liga espanhola

JN/Agências Hoje às 23:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O Real Madrid venceu, este domingo, na visita ao Espanyol, por 3-1, e juntou-se ao Betis como as duas únicas equipas da Liga espanhola com pleno de vitórias em três jornadas, somando nove pontos.

O brasileiro Vinicius inaugurou o marcador para os campeões espanhóis e europeus, aos 12 minutos, mas Joselu, aos 43, empatou a partida para os catalães.

O francês Benzema, já aos 88 minutos, desfez a igualdade a favor dos 'merengues', após assistência de Rodrygo.

Já nos descontos, Benzema 'bisou', num livre direto, batendo o defesa central uruguaio Leandro Cabrera, remetido para a baliza do Espanyol, após a expulsão do guarda-redes Lecomte, aos 90+6.

O triunfo instala o Real Madrid no topo da classificação, juntamente com o Betis, do chileno Manuel Pellegrini, que bateu o Osasuna, na sexta-feira, e com dois pontos de vantagem sobre o Barcelona e o Villarreal.

O 'Barça' goleou hoje em casa o Valladolid, por 4-0, com dois golos do avançado polaco Robert Lewandowski.

A mais mediática contratação de verão dos "blaugrana" inaugurou o marcador, com o seu primeiro golo oficial, aos 24 minutos, e voltou a marcar aos 64, com Pedri (43) e Sergi Roberto (90+2) a contribuírem também para a goleada.

PUB

O encontro marcou a estreia pelo emblema catalão do defesa francês Jules Koundé, contratado ao Sevilha, mas o destaque do encontro foi para o antigo avançado do Bayern Munique, que marcou, primeiro, a passe do ex-Sporting Raphinha e, depois, de calcanhar, após assistência de Ousmane Dembélé.

Lewandowski divide a liderança da lista de melhores marcadores de LaLiga com Borja Iglesias, do Betis, ambos com quatro golos em três jogos.

Já o Villarreal deixou a liderança a que chegou a esta ronda, ao empatar 0-0 no terreno do Getafe, que teve o defesa português Domingos Duarte a titular, continuando sem sofrer nenhum golo em La Liga.

O Getafe pontuou hoje pela primeira vez na prova, deixando como lanterna-vermelha o Cádiz, que recebe o Athletic Bilbau na segunda-feira.

A terceira ronda encerra com a receção do Valência ao Atlético de Madrid, adversário do F. C. Porto no Grupo B da Liga dos Campeões. As duas equipas somam três pontos cada e procuram regressar às vitórias, depois de terem perdido na ronda anterior.