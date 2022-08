Campeão Real Madrid junta-se a quarteto vencedor na Liga espanhola

JN Hoje às 00:59 Facebook

O campeão espanhol e europeu de futebol, Real Madrid, venceu hoje na visita ao Almeria, por 2-1, na primeira jornada de 'La Liga', e ficou no topo da tabela, juntamente com Villarreal, Osasuna, Real Sociedad e Valência.

Os 'merengues' viram-se em desvantagem logo aos seis minutos, graças ao golo do avançado belga da equipa andaluza Ramazani, mas o médio Lucas Vazquez, aos 61, e o defesa austríaco Alaba, aos 75, reverteram o marcador a favor dos madridistas.

No Almeria, o médio luso Samuel Costa foi titular e o avançado Dyego Sousa suplente utilizado.

A Real Sociedad ganhou na deslocação a Cadiz, por 1-0, tal como o Valência, com Thierry Correia a titular, na visita a Girona, enquanto Villarreal e Osasuna já tinham batido Valladolid, por 3-0, fora, e Sevilha, por 2-1, em casa, respetivamente.

O FC Barcelona estreou-se sábado com um empate sem golos na receção ao Rayo Vallecano,

A primeira ronda do principal campeonato espanhol só se completa segunda-feira, com a visita do Atlético Madrid ao Getafe, entre outras partidas.