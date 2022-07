Campeão volta ao Dragão a 23 de julho frente ao Mónaco

JN Hoje às 17:29 Facebook

O F. C. Porto vai regressar ao Estádio do Dragão a 23 de julho para disputar um jogo particular com o Mónaco, anunciou esta segunda-feira o clube.

O encontro entre o campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal e a formação do principado está marcado para as 20 horas, com as portas do recinto azul e branco a abrirem às 18 horas.

A partida será transmitida em direto pelo Porto Canal, é tem entrada gratuita para os detentores de lugar anual da época 2022/23.

Para os restantes adeptos, os bilhetes estarão disponíveis na próxima quinta-feira, 14 de julho, a partir das 10 horas, com os preços para sócios a variarem entre os 10 (superior) e os 30 euros (box), e entre os 17 e os 45 para não sócios.