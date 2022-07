Campeões da A. F. Porto ativos no mercado de transferências

Dos quatro campeões distritais da A. F. Porto, Alpendorada (Elite), Aldeia Nova (1.ª Divisão) e Pasteleira (2.ª Divisão) estão a ser os mais ativos na preparação para a temporada 2022/23. Já o São Lourenço do Douro (Honra) ainda só apresentou renovações, uma vez que acabou a época mais tarde, devido à presença na final da Taça A. F. Porto.

O Alpendorada está a preparar o plantel para o Campeonato de Portugal, que deverá iniciar em meados de agosto, e, nesse sentido, já tratou de contratar 12 reforços, além de ter renovado com 12 atletas do plantel de 2021/22. O treinador será Paulo Mendes, que já recebeu Nuno Fernandes, Rúben e Rebelo (todos ex-Paivense), Amílcar (ex-Espinho), Mirandinha (ex-Gouveia), Mário Correia (ex-Amarante), Gabriel Fraga (e-Camacha), Lucas (ex-júnior do Feirense) e o trio oriundo do Macedo de Cavaleiros, Christian, Alisson e Alex Rocha.

Em termos estatísticos foi um ano positivo pois a equipa sagrou-se campeã da Divisão de Elite, com 20 vitórias, 10 empates e duas derrotas em 32 jogos do campeonato, além de duas derrotas nas primeiras rondas disputadas da Taça de Portugal e Taça A. F. Porto.

O campeão do segundo patamar competitivo da A. F. Porto, São Lourenço do Douro, está mais calmo neste início de mercado de verão, também por apenas ter terminado a época a 26 de junho, após a derrota na final da Taça, contra o Vila Caiz (4-2). para já, a equipa do Marco de Canaveses renovou com Pisco , Oliveira e Cláudio.

Na época transata os marcoenses foram uma das grandes surpresas, tendo terminado a liga com 31 vitórias, dois empates e três derrotas, ao que acrescentam um registo de golos invejável (87-27). Na Taça estiveram muito perto de levantar o caneco, mas perderam na final depois de derrotar cinco equipas da Divisão de Elite (Vilarinho, Vila, S. Pedro da Cova, Candal e Ermesinde), além de terem eliminado o Arcozelo, da Honra.

O Aldeia Nova também está muito interventivo e tem o plantel para atacar a Divisão de Honra, em 2022/23, quase pronto. Entraram oito jogadores, renovaram 14 e foram cinco atletas dispensados. O emblema de Perafita disputou o título de campeão da 1.ª Divisão até à última jornada e somou 27 triunfos, quatro empates e cinco derrotas no percurso até ao troféu.

Entradas: Vasco Silva (guarda-redes, ex-Ataense), Pedro Gaspar (defesa, ex-Padroense), Nélson Costa (médio, ex-AC Milheirós), Paulo Santos (extremo, ex-Vila), Ruben Queirós (médio, ex-Lusitanos), Carlos Diogo (médio, ex-S. Pedro de Fins), Ivo Miguel (médio, ex-Lusitanos) e Hélder Silva (defesa, ex-S. Pedro de Fins)

Por último, o Pasteleira, foi o claro vencedor da 2.º Divisão, da A. Porto, tendo feito uma época sempre regular e recheada de goleadas. Os números não mentem e, no caso do emblema portuense, são muito claros: Nos 36 encontros realizados, venceram 33, empataram dois e apenas pederam um (com o Leixões B, por 2-3). A equipa será treinada por Filipe Borges, que na temporada passada liderou o Leverense, e já vai ter à disposição no início da época oito reforços.

Contratações: Rúben Regufe (guarda-redes, ex- Inter de Milheirós), Renan Falcão (defesa, ex- Duque de Caxias, Brasil), Afonso Antunes (médio, ex-Infesta), Ruizinho (médio, ex-Leverense), Joel (médio ex-Leverense), João Rocha (avançado, ex-Desportivo de Portugal), Pedro Vítor (avançado, ex-Dower Sports) e Nélson (avançado, ex-Aldeia Nova).