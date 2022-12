Campeões do Mundo chegam ao Seixal após quadra natalícia

Os campeões do Mundo Enzo Fernández e Otamendi vão ter poucos dias de preparação, no Seixal, antes da partida com o Braga, agendada para o dia 30, sexta-feira da próxima semana

Ambos participaram ontem nos festejos do título e vão permanecer na Argentina durante a quadra natalícia, estando o regresso a Portugal previsto para o início da próxima semana. Tendo em conta que o duelo com os arsenalistas se realiza em Braga, no dia 30, o defesa central e o médio, que brilharam com excelentes exibições no Médio Oriente, vão trabalhar em contrarrelógio para apurar a forma.

Esse cenário, ainda assim, não preocupa em demasia os encarnados visto que os jogadores foram bastante utilizados durante o torneio e o tempo de paragem de competição é relativamente curto. A final com França foi realizada no último domingo (18) em Lusail e a partida no Minho realiza-se 12 dias depois. Sem férias desde fevereiro, Enzo Fernández, contratado pelo Benfica em julho, foi utilizado nos sete jogos da Argentina no Mundial, sendo que apenas nos dois iniciais não foi titular. Por seu lado, Otamendi foi totalista na prova.