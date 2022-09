Campeonato angolano arranca neste sábado com quatro treinadores portugueses

JN/Agências Hoje às 09:46 Facebook

O campeonato angolano de futebol arranca no sábado, com quatro treinadores portugueses ao 'leme' de algumas das principais equipas, com destaque para Alexandre Santos, que, ao comando do Petro de Luanda, procura revalidar o título.

O campeão angolano apenas inicia a defesa do troféu na terça-feira, frente ao Bravos do Maquis, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, uma vez que esta sexta-feira tem o duelo da Supertaça, diante do Desportivo da Huila, de Paulo Torres.

O Sagrada Esperança, vice-campeão angolano, orientado por Alexandre Ribeiro, defronta o Wiliete de Benguela, no seu reduto, no sábado, num jogo que marca a estreia do treinador luso no futebol angolano.

O Interclube, que na edição passada ficou em sexto lugar, é agora liderado pelo também português Rogério Gonçalves e tem estreia marcada para sábado, com uma deslocação à província de Benguela, onde vai defrontar a Académica do Lobito.

Nesta ronda inaugural, o Desportivo da Huila, sob o comando de Paulo Torres, recebe o estreante Isaac de Benguela, também na terça-feira. Depois de orientar o Recreativo do Libolo, na época passada, Paulo Torres procura colocar a sua formação nos lugares cimeiros da tabela classificativa.

O Sporting de Cabinda vai jogar no seu reduto diante do Desportivo da Luanda Sul, enquanto o recém promovido ASK Dragão do Uíge será anfitrião do Recreativo do Libolo.

No domingo, o Sporting de Benguela recebe o Santa Rita, e o 1.º de Agosto defronta em casa o Cuando Cubango FC.

Programa da 1.ª jornada:

- Sábado, 24 set:

Sagrada Esperança -- Wiliete de Benguela

Académica do Lobito -- Interclube

Sporting de Cabinda -- Desportivo da Lunda Sul

ASK Dragão do Uíge -- Recreativo do Libolo

- Domingo, 25 set:

Sporting de Benguela -- Santa Rita

1º de Agosto -- Cuando Cubango FC

- Terça-feira, 27 set:

Desportivo de Huila - Isaac de Benguela

Petro de Luanda -- Bravos do Maquis