Campeonato de Portugal de Drift volta a Pinhel

O "Drift" vai voltar à cidade de Pinhel, nos dias 22 e 23 do próximo mês, com a realização da segunda prova do Campeonato de Portugal de Drift e da Taça Internacional, numa organização da Câmara Municipal de Pinhel e do Clube Escape Livre.

No quinto ano de realização da prova naquela cidade da Beira Alta (terceiro ano integrado no calendário do Campeonato de Portugal de Drift da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting - FPAK), o figurino será semelhante ao dos anos anteriores, com dois dias de grande dinâmica e espetáculo desportivo, adrenalina, velocidade e grandes carros de competição.

Este ano, face à pandemia do covid-19, o campeonato terá apenas quatro provas, sendo a de Pinhel a segunda. Para além disso, na prova será entregue a Taça Internacional de Drift ao piloto que mais se destacar na prova da noite de sábado.

O título é disputado entre alguns dos melhores pilotos portugueses, espanhóis, franceses e suíços, que vão do campeão nacional em título, Diogo Correia, ao espetacular suíço Michael Perrottet.</p>

Neste ano atípico, a organização terá alguns cuidados para cumprir todas as condicionantes e normas em vigor, tanto no paddock como nos espaços de público.

Na apresentação oficial do Drift de Pinhel 2020, Rui Ventura, presidente da Câmara Municipal de Pinhel, salientou que "pese embora as circunstâncias, entendemos por bem dar continuidade à iniciativa que tem evoluído de uma forma exponencial e até surpreendente, mas sem dúvida positiva para o concelho e para a região".

Já Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, referiu que, "numa altura em que as incertezas e as condicionantes são muitas, pesámos todos os fatores e, em conjunto com o promotor do campeonato, o Clube Automóvel do Minho e com a FPAK, entendemos que havia condições para a realização da prova e do Campeonato. Esperamos agora que, com a compreensão e colaboração de todos, dos pilotos ao público, consigamos cumprir todas as normas em vigor, de forma a continuar a proporcionar este extraordinário espetáculo, tão desejado ao nível local e regional".