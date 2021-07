Campeonato de Portugal: O mercado já mexe na quarta divisão nacional

Rui Cardoso Hoje às 22:25 Facebook

Salgueiros e Gondomar, dois conjuntos do Norte que em 2021/22 vão integrar o Campeonato de Portugal, têm estado ativos no mercado e já apresentaram algumas mexidas nos plantéis.

O "Velho Salgueiral", emblema de Paranhos, no Porto apresentou dois reforços.

Diogo Valente, extremo ex-Espinho, que representou entre outros Boavista e F. C. Porto tem atualmente 36 anos e é um nome de peso para o plantel às ordens de Rui Amorim.

Também Amadu Turé ingressou nos portuenses. Avançado de 28 anos natural da Guiné-Bissau, jogou na última época no Benfica e Castelo Branco, onde marcou 5 golos em 27 partidas. Além do Campeonato de Portugal, disputou a Liga 2 pelo Sporting da Covilhã durante meia época em 2017/18.

Já os gondomarenses anunciaram Domingos Barros como treinador para esta temporada e revelaram apostar na continuidade de alguns jovens valores que despontaram na equipa principal, e no conjunto B do Gondomar que disputou a Divisão de Elite da A. F. Porto, para atacar 2021/22. Estão confirmadas as renovações de Ricardo, Kakuba, Sérgio Neves, Tiago Gomes, Gonçalo e Gerson.