Campeonato de Portugal tem definido calendário da fase decisiva

Fases que vão decidir quem sobe à Liga 3 e quem desce aos distritais têm o calendário definido.

As fases de subida e de manutenção do Campeonato de Portugal arrancam no fim de semana de 20 de março e têm em agenda jogos emocionantes.

Sobem à Liga 3 os dois primeiros classificados de cada série, sendo que os vencedores de cada uma delas vão ainda disputar a final que decidirá o campeão da edição 2021/2022 da prova.

Na fase de manutenção, garantem a permanência no Campeonato de Portugal os dois primeiros classificados de cada série. Os restantes são despromovidos aos distritais.

Calendário da fase de subida

Série 1

1.ª jornada (20 de março)

Marítimo B-São Martinho

Paredes-Leça

Lank Vilaverdense-Salgueiros

2.ª jornada (3 de abril)

São Martinho-Lank Vilaverdense

Leça-Marítimo B

Salgueiros-Paredes

3.ª jornada (10 de abril)

São Martinho-Leça

Marítimo B-Salgueiros

Lank Vilaverdense-Paredes

4.ª jornada (16 de abril)

Lank Vilaverdense-Leça

Salgueiros-São Martinho

Paredes-Marítimo B

5.ª jornada (24 de abril)

Leça-Salgueiros

São Martinho-Paredes

Marítimo B-Lank Vilaverdense

6.ª jornada (1 de maio)

São Martinho-Marítimo B

Leça-Paredes

Salgueiros-Lank Vilaverdense

7.ª jornada (8 de maio)

Lank Vilaverdense-São Martinho

Marítimo B-Leça

Paredes-Salgueiros

8.ª jornada (15 de maio)

Leça-São Martinho

Salgueiros-Marítimo B

Paredes-Lank Vilaverdense

9.ª jornada (22 de maio)

Leça-Lank Vilaverdense

São Martinho-Salgueiros

Marítimo B-Paredes

10.ª jornada (29 de maio)

Salgueiros-Leça

Paredes-São Martinho

Lank Vilaverdense-Marítimo B



Série 2

1.ª jornada (20 de março)

Sertanense-Pêro Pinheiro

Fontinhas-Moncarapachense

Olhanense-Belenenses

2.ª jornada (3 de abril)

Pêro Pinheiro-Olhanense

Moncarapachense-Sertanense

Belenenses-Fontinhas

3.ª jornada (10 de abril)

Pêro Pinheiro-Moncarapachense

Sertanense-Belenenses

Olhanense-Fontinhas

4.ª jornada (16 de abril)

Olhanense-Moncarapachense​​​​​​​

Belenenses-Pêro Pinheiro

Fontinhas-Sertanense

5.ª jornada (24 de abril)

Moncarapachense-Belenenses

Pêro Pinheiro-Fontinhas

Sertanense-Olhanense

6.ª jornada (1 de maio)

Pêro Pinheiro-Sertanense

Moncarapachense-Fontinhas

Belenenses-Olhanense

7.ª jornada (8 de maio)

Olhanense-Pêro Pinheiro

Sertanense-Moncarapachense

Fontinhas-Belenenses

8.ª jornada (15 de maio)

Moncarapachense-Pêro Pinheiro

Belenenses-Sertanense

Fontinhas-Olhanense

9.ª jornada (22 de maio)

Moncarapachense-Olhanense

Pêro Pinheiro-Belenenses

Sertanense-Fontinhas

10.ª jornada (29 de maio)

Belenenses-Moncarapachense

Fontinhas-Pêro Pinheiro

Olhanense-Sertanense

​​​​​​​

Calendário da fase de manutenção

Série A

1.ª jornada (20 de março)

Vianense-Limianos

Forjães-Merelinense

2.ª jornada (3 de abril)

Forjães-Limianos

Merelinense-Vianense

3.ª jornada (10 de abril)

​​​​​​​Limianos-Merelinense

Vianense-Forjães

4.ª jornada (17 de abril)

Limianos-Vianense

Merelinense-Forjães

​​​​​​​5.ª jornada (24 de abril)

Limianos-Forjães

Vianense-Merelinense

6.ª jornada (1 de maio)

Merelinense-Limianos

Forjães-Vianense



Série B

1.ª jornada (20 de março)

Maria da Fonte-Macedo de Cavaleiros

Mirandela-Pedras Salgadas

2.ª jornada (3 de abril)

​​​​​​​Mirandela-Macedo de Cavaleiros

Pedras Salgadas-Maria da Fonte

3.ª jornada (10 de abril)

Macedo de Cavaleiros-Pedras Salgadas

Maria da Fonte-Mirandela

4.ª jornada (17 de abril)

Macedo de Cavaleiros-Maria da Fonte

Pedras Salgadas-Mirandela

5.ª jornada (24 de abril)

Macedo de Cavaleiros-Mirandela

Maria da Fonte-Pedras Salgadas

6.ª jornada (1 de maio)

Pedras Salgadas-Macedo de Cavaleiros

Mirandela-Maria da Fonte​​​​​​​​​​​​​​



Série C

1.ª jornada (20 de março)

Tirsense-Amarante

Vila Real-Berço

2.ª jornada (3 de abril)

Vila Real-Amarante

​​​​​​​​​​​​​​Berço-Tirsense​​​​​​​

3.ª jornada (10 de abril)

Amarante-Berço

​​​​​​​Tirsense-Vila Real

4.ª jornada (17 de abril)

Amarante-Tirsense

Berço-Vila Real

5.ª jornada (24 de abril)

Amarante-Vila Real

Tirsense-Berço

​​​​​​​6.ª jornada (1 de maio)

Berço-Amarante

Vila Real-Tirsense

​​​​​​​

Série D

1.ª jornada (20 de março)

Santa Marta de Penaguião-Vila Meã

Camacha-Câmara de Lobos

2.ª jornada (3 de abril)

Camacha-Vila Meã

​​​​​​​Câmara de Lobos-Santa Marta de Penaguião

3.ª jornada (10 de abril)

​​​​​​​Vila Meã-Câmara de Lobos

Santa Marta de Penaguião-Camacha

4.ª jornada (17 de abril)

Vila Meã-Santa Marta de Penaguião

Câmara de Lobos-Camacha

5.ª jornada (24 de abril)

Vila Meã-Camacha

Santa Marta de Penaguião-Câmara de Lobos

6.ª jornada (1 de maio)

Câmara de Lobos-Vila Meã

Camacha-Santa Marta de Penaguião



Série E

1.ª jornada (20 de março)

Espinho-Valadares

Alvarenga-Gondomar

2.ª jornada (3 de abril)

Alvarenga-Valadares​​​​​​​

Gondomar-Espinho

3.ª jornada (10 de abril)

Valadares-Gondomar​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​Espinho-Alvarenga

4.ª jornada (17 de abril)

Valadares-Espinho

Gondomar-Alvarenga

5.ª jornada (24 de abril)

Valadares-Alvarenga

Espinho-Gondomar

6.ª jornada (1 de maio)

Gondomar-Valadares

Alvarenga-Espinho



Série F

​​​​​​​1.ª jornada (20 de março)

União 1919-Ferreira Aves

Castro Daire-Gouveia

2.ª jornada (3 de abril)

Castro Daire-Ferreira Aves

Gouveia-União 1919

3.ª jornada (10 de abril)

Ferreira Aves-Gouveia

União 1919-Castro Daire

4.ª jornada (17 de abril)

Ferreira Aves-União 1919

Gouveia-Castro Daire

5.ª jornada (24 de abril)

Ferreira Aves-Castro Daire

​​​​​​​União 1919-Gouveia

6.ª jornada (1 de maio)

Gouveia-Ferreira Aves

Castro Daire-União 1919​​​​​​​​​​​​​​



Série G

1.ª jornada (20 de março)

Idanhense-Condeixa

Benfica de Castelo Branco-Oleiros

2.ª jornada (3 de abril)

Benfica de Castelo Branco-Condeixa

​​​​​​​Oleiros-Idanhense

3.ª jornada (10 de abril)

Condeixa-Oleiros

Idanhense-Benfica de Castelo Branco

4.ª jornada (17 de abril)

Condeixa-Idanhense

Oleiros-Benfica de Castelo Branco

5.ª jornada (24 de abril)

Condeixa-Benfica de Castelo Branco

Idanhense-Oleiros

6.ª jornada (1 de maio)

Oleiros-Condeixa

Benfica de Castelo Branco-Idanhense​​​​​​​



Série H

1.ª jornada (20 de março)

Peniche-Marinhense

Coruchense-V. Sernache

2.ª jornada (3 de abril)

Coruchense-Marinhense

​​​​​​​​​​​​​​V. Sernache-Peniche

​​​​​​​3.ª jornada (10 de abril)

Marinhense-V. Sernache​​​​​​​

Peniche-Coruchense

4.ª jornada (17 de abril)

Marinhense-Peniche

​​​​​​​V. Sernache-Coruchense

​​​​​​​5.ª jornada (24 de abril)

Marinhense-Coruchense

Peniche-V. Sernache

6.ª jornada (1 de maio)

V. Sernache-Marinhense

Coruchense-Peniche



​​​​​​​Série I

1.ª jornada (20 de março)

Sacavenense-Elvas

Loures-Sintrense

2.ª jornada (3 de abril)

Loures-Elvas

​​​​​​​Sintrense-Sacavenense

​​​​​​​3.ª jornada (10 de abril)

​​​​​​​Elvas-Sintrense

​​​​​​​Sacavenense-Loures

4.ª jornada (17 de abril)

Elvas-Sacavenense

Sintrense-Loures

5.ª jornada (24 de abril)

Elvas-Loures

Sacavenense-Sintrense

6.ª jornada (1 de maio)

Sintrense-Elvas

Loures-Sacavenense



Série J

1.ª jornada (20 de março)

Operário-Sp. Ideal

Rabo de Peixe-Praiense

2.ª jornada (3 de abril)

Rabo de Peixe-Sp. Ideal

Praiense-Operário

3.ª jornada (10 de abril)

Sp. Ideal-Praiense

Operário-Rabo de Peixe

4.ª jornada (17 de abril)

Sp. Ideal-Operário

Praiense-Rabo de Peixe

5.ª jornada (24 de abril)

Sp. Ideal-Rabo de Peixe

Operário-Praiense

6.ª jornada (1 de maio)

Praiense-Sp. Ideal

Rabo de Peixe-Operário



Série K

1.ª jornada (20 de março)

União Sport-Barreirense

Juventude-Serpa

2.ª jornada (3 de abril)

Juventude-Barreirense

Serpa-União Sport

3.ª jornada (10 de abril)

Barreirense-Serpa

União Sport-Juventude

4.ª jornada (17 de abril)

Barreirense-União Sport

Serpa-Juventude

5.ª jornada (24 de abril)

Barreirense-Juventude

União Sport-Serpa

6.ª jornada (1 de maio)

Serpa-Barreirense

Juventude-União Sport



Série L

1.ª jornada (20 de março)

Imortal-Esperança de Lagos

Folga: Louletano

2.ª jornada (3 de abril)

Louletano-Imortal

Folga: Esperança de Lagos

3.ª jornada (10 de abril)

Esperança de Lagos-Louletano

Folga: Imortal

4.ª jornada (24 de abril)

Esperança de Lagos-Imoral

Folga: Louletano

5.ª jornada (1 de maio)

Imortal-Louletano

Folga: Esperança de Lagos

6.ª jornada (8 de maio)

Louletano-Esperança de Lagos

Folga: Imortal