Campeonato de Portugal vai a sorteio na quinta-feira

Definidas as quatro séries da primeira fase da edição 2022/2023 do Campeonato de Portugal, resta conhecer a ordem dos jogos, que irá a sorteio na próxima quinta-feira, pelas 15 horas, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Já são conhecidas as composições das quatro séries da primeira fase do Campeonato de Portugal.

A série A junta Desportivo Monção, Vilar Perdizes, Bragança, Vianense, Merelinense, Maria Fonte, Dumiense SAD, Juventude Pedras Salgadas, Brito, Pevidém, São Martinho, Tirsense, Amarante e Vila Meã.

Na série B estão Machico, Camacha, Marítimo B, Rebordosa, Leça, Salgueiros, Gondomar, Resende, Valadares Gaia, Alpendorada, Lusitânia de Lourosa, Castro Daire, Beira-Mar e Guarda.

Quanto à série C, Mortágua, Alcains, Benfica de Castelo Branco, Sertanense, Marinhense, União da Serra, Rio Maior, U. Santarém, Arronches e Benfica, Coruchense, Pêro Pinheiro, Loures, Sintrense e 1.º Dezembro vão defrontar-se entre si.

Por fim, a série D conta com Rabo Peixe, Praiense, Angrense, Atlético, Fabril, Oriental Dragon, Lusitano Évora, Juventude, Vasco da Gama, Serpa, Ferreiras, Esperança de Lagos, Imortal e Olhanense.

Os primeiros dois classificados de cada agrupamento apuram-se para a segunda fase, enquanto os seis piores de cada série são despromovidos aos campeonatos distritais. Os restantes clubes asseguram a manutenção.

O sorteio da primeira fase do Campeonato de Portugal decorre esta quinta-feira, pelas 15 horas, na Cidade do Futebol. O evento será à porta fechada, mas poderá ser acompanhado no canal de YouTube da FPF.