Campeonato de Trial Urbano 4x4 apresentado em Oliveira de Azeméis

Nova competição do calendário da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) é anunciada este sábado, num evento que decorrerá na Biblioteca Municipal Ferreira Castro, pelas 16 horas.

O Campeonato de Portugal de Trial Urbano 4x4 vai sair, finalmente, para a estrada. Apresentada em 2019, na cidade de Oliveira de Azeméis, a primeira edição da prova estava prevista para o ano de 2020, mas a pandemia de covid-19 levou ao seu adiamento.

Dois anos depois, as cidades de Bragança, Tabuaço, Oliveira de Azeméis, Torres Vedras, Amares e Gondomar vão receber as seis etapas da edição de estreia da competição, cuja cerimónia de apresentação acontece este sábado, em Oliveira de Azeméis, na Biblioteca Municipal Ferreira Castro, a partir das 16 horas.

A prova é organizada pelo Clube Off Road Experience (CORE) e é certificada pela FPAK. A primeira etapa decorre no fim de semana de 30 de abril e 1 de maio, em Bragança. O campeonato encerra a 6 de novembro, com a etapa de Gondomar.

Calendário do Campeonato de Portugal de Trial Urbano 4x4

Bragança - 30 de abril e 1 de maio

Tabuaço - 4 e 5 de junho

Oliveira de Azeméis - 2 e 3 de julho

Torres Vedras - 17 e 18 de setembro

Amares - 22 e 23 de outubro

Gondomar - 5 e 6 de novembro