Campeonato Europeu de Ralis pode nem chegar à estrada

Direção-Geral de Saúde está a trabalhar no parecer técnico para prova que espera milhares de estrangeiros.

A primeira prova a contar para o Campeonato Europeu de Ralis, em Fafe e Vieira do Minho, pode não vir a realizar-se, uma vez que a Direção-Geral de Saúde ainda não garantiu que a prova reúna condições. O Rali Montelongo 2020, que está marcado para o fim de semana de 4 e 5 de outubro, contará pela primeira vez para o Campeonato Europeu de Ralis e são esperadas milhares de pessoas nos dois municípios minhotos.

Ao JN, a Direção-Geral da Saúde disse que "está a trabalhar na elaboração do parecer técnico do evento", a pouco mais de uma semana da realização. No seio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), existe a convicção de que a validação possa chegar ainda esta semana.