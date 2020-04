Campeonato holandês não volta antes de 1 de setembro

Hoje às 18:57 Facebook

Primeiro-ministro holandês anunciou que o futebol não será retomado nos próximos meses. Anulação do campeonato equacionada.

A Holanda não terá futebol tão cedo, nem sequer à porta fechada. A confirmação foi dada esta terça-feira por Mark Rutte, primeiro-ministro do país, que anunciou, em conferência de imprensa, que o futebol estará suspenso até 1 de setembro.

Esta notícia contraria a convicção da federação holandesa de futebol, que esperava que os jogos poderiam ser retomados à porta fechada.

De acordo com o "Voetbal International", estão agora três soluções a ser equacionadas: começar a próxima temporada com 20 equipas, anular a temporada ou concluir a época com a classificação atual.