Campeonato português é o único com lucro em janeiro

Miguel Pataco Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Futebol luso tem saldo positivo de 184 milhões de euros nas últimas cinco janelas de transferência de inverno. É a exceção entre os seis principais campeonatos da Europa.

Trinta e um dias para reajustar e reforçar plantéis, um mês inteiro a meio da época que deixa os treinadores, sobretudo os portugueses, com o coração nas mãos, perante o receio de verem fugir as principais joias da coroa. Janeiro é sinónimo de mercado de inverno e, nos últimos cinco anos, mostrou que Portugal é, sobretudo, um país que valoriza atletas para, depois, os vender por quantias bem mais elevadas. Desde 2017 que a Liga portuguesa é a única, entre as seis principais da Europa, a ter lucro com as transferências de jogadores. O saldo positivo foi de 184 milhões de euros (M€) e constrasta, em absoluto, com o que se passa nos "big 5", com destaque para a Inglaterra que, neste período, "perdeu" 395M€.

A segunda janela de transferências da temporada é motivo de discórdia e muitos são os treinadores que defendem que não devia existir, já que pode desvirtuar a verdade desportiva, mas também é uma excelente oportunidade de negócio e os clubes portugueses que o digam. Em 2020, por exemplo, o Sporting vendeu Bruno Fernandes ao Manchester United por 63M€ e, em 2021, gastou 16M€ para resgatar Paulinho ao Braga.