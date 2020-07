Campeonato salva orçamento da nova época do F. C. Porto

Arnaldo Martins Hoje às 08:56 Facebook

Conquista do título nacional permite encaixe direto de 40 milhões, valoriza plantel e dá almofada aos cofres da SAD portista. "Merchandising" também agradece.

"Este é dos títulos mais importantes do F. C. Porto". A frase é de Sérgio Conceição e, para além da evidente questão desportiva, não se sabe se o técnico se referia às finanças do clube, mas, se foi o caso, estava coberto de razão. A vitória no campeonato, além da felicidade intrínseca à conquista de um objetivo, representa uma lufada de ar fresco para os cofres da administração portista, que nos últimos tempos sofreu as contingências de ter estado na alçada do "fair-play" financeiro da UEFA.

Com o 29.º título no bolso, o F. C. Porto garante a entrada direta na Liga dos Campeões, o que, à cabeça, significa uma receita de 40 milhões de euros: 15,25 milhões pelo apuramento para a fase de grupos e, pelo menos, 25 milhões em função do "ranking" do clube portista nos últimos 10 anos.