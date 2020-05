Campeonato sérvio recomeça a 30 de maio

JN/Agências Hoje às 18:11 Facebook

O campeonato sérvio vai reiniciar-se a 30 de maio, data a partir da qual se disputam as quatros jornadas em falta da fase regular, mas sem que existam os play-offs de campeão e manutenção.

"Foi decidido que as quatro últimas jornadas da época serão disputadas, sem que se disputem play-offs e play-outs", indicou a Federação sérvia de futebol (FSS), em comunicado publicado na página oficial.

A Federação também avançou com um calendário para as jornadas em falta, da 27.ª à 30.ª, que decorrerão entre 30 de maio e 24 de junho, enquanto a Taça da Sérvia terá os quartos de final, meias-finais e final a 3, 10 e 24 de junho.

O comunicado não indica se os jogos serão abertos aos espetadores, mas as autoridades sérvias já afirmaram que se mantêm as restrições a agrupamentos com mais de duas pessoas, o que leva a entender que os encontros serão à porta fechada.

Na Sérvia jogam os futebolistas portugueses Tomané (Estrela Vermelha) e Andrezinho (Spartak Subotica).