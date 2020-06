Campeonatos de Portugal e Nacional de Clubes marcados para agosto

JN/Agências Hoje às 18:35 Facebook

As duas principais competições de atletismo portuguesas ao ar livre vão realizar-se em agosto, anunciou esta quinta-feira a federação da modalidade, que divulgou um programa de retorno após a interrupção devido à pandemia de covid-19.

De acordo com o programa, os campeonatos de Portugal decorrerão a 8 e 9 de agosto, e o Nacional de clubes uma semana depois, em 15 e 16 do mesmo mês.

O programa de regresso à competição da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) está dividido em ciclos e prevê um período pré-competitivo, entre 20 de junho e 8 de julho, que se segue à fase de regresso aos treinos que terá decorrido até 12 de junho.

A FPA considera que a "maioria dos atletas iniciou esse treino específico ao longo do mês de maio" e entende que "cada setor e cada Associação de Atletismo deve definir qual a data mais apropriada para o início das competições informais (desafios)", que deverão começar no próximo sábado e decorrerão até 20 de julho, e terão normas de segurança "apertadas", nas quais se inclui a presença de três atletas por série nas provas de velocidade e barreiras.

As provas distritais deverão decorrer entre 4 e 19 de julho, e terminarão com a realização dos campeonatos distritais de absolutos e sub-23 no terceiro fim de semana de julho.

O último período competitivo, que se estende entre 20 de julho e 16 de agosto, inclui os campeonatos nacionais de sub-18 (01 de agosto), sub-20 (02 de agosto) e absolutos, e a final do Nacional de clubes.

Segundo a FPA, o programa de regresso à competição vai ao encontro das orientações mais recentes da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a utilização de recintos desportivos e para a realização da prática desportiva.