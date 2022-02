Campo do Outeiro será a chave do novo Cruz

O aparecimento dos relvados sintéticos levou ao desaparecimento dos pelados, um pouco por toda a parte, mas em Paranhos, no Porto, há uma exceção.

O campo do Sporting Clube da Cruz é um dos últimos onde podemos recordar os primórdios do futebol, com linhas marcadas a cal num piso de terra batida. Pese o saudosismo dos 102 anos de história, o clube está em renovação e a remodelação do Campo do Outeiro, com conclusão prevista para outubro, promete dar nova vida ao clube, que compete na 2.ª Divisão Distrital portuense.

"A mudança vem com um atraso de 20 anos. Vai ser fundamental para o crescimento do Cruz, porque com a nossa boa localização e rede de transportes vamos conseguir trazer mais atletas", diz o presidente Hélder Pereira.