CAN: insólitos que dão um livro

Um jogo que terminou antes do tempo, um guarda-redes improvisado com camisola remendada, e um hino trocado três vezes. Isto sem falar da mão cheia de golos caricatos. A Taça das Nações Africanas (CAN) ainda não terminou, mas as situações insólitas têm sido tantas que quase já dão para fazer um livro.

Seria suposto que a maior prova de seleções do continente africano acarretasse um nível de profissionalismo equiparável com o estatuto da própria competição. Contudo, não é isso que tem acontecido na Taça das Nações Africanas (CAN) 2022. Desde um jogo que terminou antes do minuto 90 (acabou por não ter tempo de compensação), a um hino que foi tocado três vezes de forma errada, passando por um guarda-redes que na verdade não o é (a sua posição é a de defesa lateral), mas que teve de fazer o jogo todo com as luvas nas mãos. As situações têm-se multiplicado e, por isso, vamos fazer um apanhado para que se possa inteirar do que tem sido esta prova.

Jogo acaba antes do tempo... e por duas vezes