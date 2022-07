Canadiano Hugo Houle com vitória inédita no Tour

Ciclista da Israel-Premier Tech rematou com sucesso uma fuga cedo desenhada. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) segurou a camisola amarela

O canadiano Hugo Houle (Israel-Premier Tech) conseguiu hoje uma inédita vitória na Volta a França, ao fazer valer um fuga na 16.ª etapa da prova, num dia que não teve alterações no topo da classificação geral, com Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a manter a camisola amarela.

Numa viagem de 178,5 quilómetros, entre Carcassonne e Foix, dificultada por duas contagens de montanha de primeira categoria, Hugo Houle, de 31 anos, capitalizou uma escapada cedo desenhada, cortando a meta isolado, com 01.10 minutos para o o francês Valentin Madouas (Groupama-FDJ) e para o compatriota e companheiro de equipa Michael Woods, que, respetivamente, completaram o pódio do dia.

O camisola amarela Jonas Vingegaard resistiu a alguns ataques do mais direto adversário Tadej Pogacar (UAE-Emirates) e os dois chegaram integrados num restrito grupo com os principais favoritos, cerca de 5 minutos depois do vencedor da etapa

O dinamarquês mantém a liderança com 2.22 minutos de vantagem para Pogacar, sendo o terceiro o britânico Geraint Thomas (INEOS), a 2:43 minutos.

Esta quarta-feira há nova etapa com muita subida, na região dos Pirenéus, entre Gaudens e o alto de Peyragudes, com três contagens de montanha de primeira categoria, que devem ser dificultadas pelo calor.