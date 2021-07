Luke Shaw marcou golo mais rapido em finais de Europeus

JN/Agências Hoje às 22:28 Facebook

O defesa esquerdo marcou, este domingo, o golo mais rápido em finais do campeonato da Europa, ao colocar a Inglaterra em vantagem sobre a Itália logo aos dois minutos, no Estádio de Wembley, em Londres.

Na 17.ª final, Shaw superou por quatro minutos aquele que era o tento mais rápido, apontado pelo espanhol Jesus Pereda, aos seis minutos do jogo decisivo de 1964, frente à União Soviética, no Santiago Bernabéu, em Madrid. Os espanhóis venceram por 2-1.

Shaw começou a jogada na esquerda da sua defesa, colocando a bola em Harry Kane, que lançou em profundidade, sobre a direita, o lateral Kieran Trippier, a grande novidade no onze dos três leões para a final.

O jogador do Atlético de Madrid centrou para o segundo poste, onde apareceu Shaw, sem deixar cair, a rematar forte de pé esquerdo, com a bola ainda a bater no poste direito da baliza defendida por Donnarumma.

O golo de Shaw foi o 141.º de 2021 e o 828.º da história da prova, sendo que, na final anterior, em 2016, o primeiro, e único golo, só apareceu aos 109 minutos, obra do português Éder, que hoje levou a taça conquistada por Portugal (1-0 à França, após prolongamento, em Saint-Denis) ao relvado de Wembley.