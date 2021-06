Ronaldo: de recorde em recorde até ao recorde "mais bonito"?

Os três primeiros jogos do Euro2020 catapultaram Ronaldo para um patamar ainda mais inalcançável.

Se lhe perguntarem, talvez a resposta seja repetida: "Eu não persigo recordes, eles é que me perseguem". E quase dá para desconfiar se não será mesmo assim, tal a avalanche de feitos que Cristiano continua a levar à frente. Os mais recentes, que não foram tão poucos quanto isso, precisaram de apenas (mais) três jogos para verem a luz do dia. E mesmo que CR7 reconheça que "o recorde mais bonito era ganhar o Europeu duas vezes seguidas" - algo que só a Espanha conseguiu -, este, em 2021, já será histórico para o capitão português, independentemente do que acontecer daqui para a frente.