"A equipa teve uma atitude diferente no jogo com a França"

Renato Sanches congratulou a exibição da equipa no último jogo da fase de grupos e ressalvou a quantidade de boas soluções que a Seleção Nacional dispõe neste Europeu 2020. "Todos nós estamos preparados para jogar", acredita.

A dois dias do embate com a Bélgica, a contar para os oitavos de final do Campeonato da Europa, o médio do Lille afirmou que a equipa está preparada para "dar uma boa resposta e destacou a potência física como uma das maiores qualidades do seu jogo. "Estamos focados no próximo embate, só temos de responder da melhor maneira. Claro que gostei de jogar a titular mas o mister é que sabe quais as melhores soluções".

Sanches abordou também tudo o que é 'extra futebol' e desvalorizou a importância do que se diz na imprensa. "Nos meios de comunicação diz-se muita coisa, mas não são eles que jogam. Hoje somos os maiores e amanhã já se diz o contrário. Temos é de nos focar no trabalho porque o que se diz nunca pode mudar a nossa mentalidade. Temos de aproveitar o momento e divertir-nos. Sonhamos com estes momentos, mas temos de desfrutar e com intenções de ganhar.", avisou o jogador do Lille.

Mediante a possibilidade de a Seleção Nacional ir estagiar para a Cidade do Futebol, em Oeiras, caso ultrapasse o obstáculo belga Renato Sanches mostrou-se agradado com a hipótese". Claro que estando mais perto de casa estamos mais confortáveis, claro que dá mais confiança ao grupo até pelo apoio que recebemos. O povo estará connosco, o apoio será mais intenso. Em Portugal ou Budapeste estamos focados no nosso objetivo".

Confrontado com o momento na final do Euro 2016, em que apontou o dedo a Éder, vaticinando que seria o avançado a marcar o golo decisivo, algo que se veio a confirmar, Sanches deixou uma resposta bem-humorada. " Primeiro temos de chegar à final e depois logo vejo a quem apontar o dedo", atirou o campeão da liga francesa.