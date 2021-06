A mensagem de Cristiano Ronaldo após a passagem aos oitavos

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:59 Facebook

No final do jogo com a França, o craque português deixou um agradecimento aos adeptos pelo apoio.

Portugal empatou (2-2), esta quarta-feira, diante da França na última jornada do Grupo F e garantiu um lugar nos oitavos de final do Euro2020. Cristiano Ronaldo esteve em destaque, pois não só marcou os dois golos de Portugal como ainda igualou o recorde do iraniano Ali Daei, com 109 golos, como o melhor marcador de sempre por uma seleção.

Nas redes sociais, o craque fez questão de agradecer o apoio aos adeptos: "Parabéns equipa! Obrigado a todos pelo apoio incondicional", escreveu no Instagram.