Adepta da seleção inglesa despedida por assistir ao Inglaterra-Dinamarca

Uma produtora de conteúdos digitais, adepta da seleção inglesa, foi despedida depois de ter sido apanhada na televisão a celebrar o golo de Inglaterra contra a Dinamarca no jogo da meia-final do Euro 2020.

Nina Farooqi contou ao jornal britânico "The Telegraph" que conseguiu um bilhete à última da hora para o jogo através de uma amiga. Porém, como o seu local de trabalho tinha poucos funcionários e era improvável que conseguisse um dia de folga, a adepta da seleção inglesa decidiu ligar a avisar que estava doente e não poderia comparecer.

Tudo estava a correr bem até que a adepta da equipa da Inglaterra apareceu nas televisões de todo o mundo a celebrar com a sua amiga o golo do empate da Inglaterra contra a Dinamarca.

"Estávamos em todos os noticiários. A minha cara estava em todas as televisões do mundo. Tenho amigos da Austrália e da América que me disseram que me tinham visto. Até apareci na história do Instagram de Stacey Dooley [apresentadora de televisão britânica]", referiu Nina ao jornal britânico, acrescentando que se tinha apercebido que a sua desculpa tinha sido descoberta durante o intervalo do jogo.

A mentira que contou para ir assistir ao jogo valeu-lhe um telefonema por parte do seu chefe a dizer que não precisava de aparecer no trabalho, pois estava despedida. "Eles disseram que viram que eu tinha estado no jogo" contou Nina, acrescentando que foi honesta sobre o motivo, mas não recebeu nenhuma empatia por parte do chefe, tendo apenas lhe dito que estava despedida.

"Esta foi a chamada deles e a consequência do que eu fiz. Há um pouco de arrependimento, ninguém quer ser despedido, mas eu também teria odiado o arrependimento de ficar de fora do jogo, por isso, faria tudo de novo" revelou a adepta da seleção inglesa ao jornal "The Telegraph".