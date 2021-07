Adepto inglês previu resultado da final do Euro2020 há oito anos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:16 Facebook

Depois do apito final do jogo entre a Itália e a Inglaterra, houve um tweet de fevereiro de 2013, publicado por um adepto inglês, que deu que falar.

A Inglaterra sonhava em conquistar o primeiro Europeu da história mas acabou por sair derrotada perante a Itália nas grandes penalidades. A desilusão dos adeptos ingleses foi notória mas talvez haja quem não tenha ficado surpreendido, ou não estivéssemos a falar de alguém que acertou no resultado do Euro2020 há... oito anos.

Uma publicação no Twitter de um adepto inglês chamado Cameron deu muito que falar nas últimas horas, uma vez que o apoiante, a 22 de fevereiro de 2013, fez uma previsão do desfecho do jogo de domingo e... acertou em tudo: "Inglaterra acabou de perder a final do Euro2020 contra Itália num desempate por grandes penalidades. Assim sendo, nada mudou", escreveu.

A Itália sagrou-se, este domingo, campeã europeia depois de vencer a Inglaterra nas grandes penalidades. Italianos sucedem a Portugal e voltam a vencer um Europeu 53 anos depois.