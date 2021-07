Adepto suíço de vídeo viral desperta cobiça das empresas por publicidade

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Chama-se Luca Loutenbach e a sua imagem tornou-se viral pelos festejos no jogo da Suíça contra a França. No espaço de um minuto, o adepto passou do sofrimento para gritos de alegria, de tronco nu, e esta paixão pela equipa valeu-lhe o interesse de algumas empresas.

Empresas e marcas veem Luca Loutenbach como uma "arma de marketing", tendo em conta a forma como a sua imagem se tornou viral e como está na memória das pessoas por motivos positivos.

A Swiss Air foi a primeira empresa a contactar o adepto. A principal companhia aérea ofereceu o voo para São Petersburgo, para que Luca possa ir ver o encontro frente à Espanha ao vivo. Quando aterrar, vai receber várias bebidas Red Bull, marca que também contactou o suíço para fazer publicidade.

O Gabinete de Turismo da Suíça ofereceu a Luca uma viagem relaxante, para contrastar com a forma como sofre com a seleção nacional. O Governo suíço também pretende utilizar Luca como imagem de marca para a campanha de vacinação contra a covid-19. Por fim, a EMMI, empresa de produtos laticínios, já contactou o adepto para entenderem de que forma podem colaborar.

Um minuto de jogo transportou Luca Loutenbach para o centro das atenções. Tornou-se no adepto mais falado da atualidade e vai passar uns bons momentos com estas parcerias.