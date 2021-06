Adeptos franceses confundiram Bucareste com Budapeste e falharam jogo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Seis adeptos gauleses viajaram para apoiarem a seleção de França no duelo contra a Hungria mas um engano geográfico acabou por deitar tudo a perder.

Esta história chega-nos da agência EFE, citando o relato de um jornalista do Jornalul National, da Roménia, e promete ser um dos episódios mais caricatos do Euro2020. Tudo começou quando os amigos Leon, Joel, Didier, Manuel, Jaques e Leon decidiram juntar-se e viajar até Budapeste, para ver o França - Hungria da segunda jornada do Grupo F.

Estava tudo reunido para uns dias de festa: os seis amigos apanharam o avião e seguiram viagem, mas o problema surgiu quando chegaram ao destino. Leon, Joel, Didier, Manuel, Jaques e Leon apanharam um autocarro para o centro da cidade e, como ainda faltavam várias horas para o jogo, aproveitaram para beber e começar a festa. Só que os amigos perceberam que algo não batia certo, uma vez que em vez de verem adeptos equipados com as cores da Hungria, os apoiantes estavam vestidos com as cores da... Ucrânia.

"Mas não estamos na Hungria? A Hungria é vermelha, verde e branca. Nem uma cor bate certo", começaram por comentar. E não podiam estar mais certos: os adeptos eram, de facto, ucranianos mas a cidade em que tinham desembarcado não era Budapeste mas sim... Bucareste, na Roménia.



"Isto é como o 'Sozinho em Casa', tudo corre mal. Já estivemos a ver os nossos bilhetes de avião. Três eram para Bucareste e três para Budapeste. Nem sei como viemos todos no mesmo avião. Confundimos o nome da cidade. Olhe, agora vamos ficar por cá e beber cerveja com os ucranianos", contaram.

E fizeram a festa na mesma, apesar de o jogo ter terminado empatado (1-1).